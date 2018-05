CREAS NO COMBATE À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Nesta sexta-feira (18), Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), órgão ligado à Prefeitura de Ipatinga através da Secretaria de Assistência Social, vai intensificar suas ações de prevenção junto à comunidade.

Atualmente, das 138 famílias atendidas, existem 68 crianças e adolescentes vítimas de abuso ou exploração. Nesse sentido, o alerta é fundamental para coibir esses crimes. Como unidade pública da política de Assistência Social, onde são atendidas famílias e pessoas que estão em situação de risco social ou tiveram seus direitos violados, o Creas atende principalmente aos casos informados diretamente por algum membro familiar.

O atendimento e acompanhamento das vítimas são feitos a curto, médio e longo prazo, mediante a análise de cada caso, que pode ser feito em grupo ou individual. Um trabalho realizado por uma equipe multidisciplinar, formada por psicólogos e assistentes sociais.

“O objetivo deste equipamento é fortalecer o caráter protetivo das famílias acompanhadas, trabalhando na superação da violência e prevenção de novas ocorrências. E percebemos que, na maioria dos casos atendidos no Creas, os abusadores são próximos à vítima”, afirma a Diretora do Departamento de Proteção Social Especial da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Ipatinga, Cláudia Castro.

Há ainda os casos de crianças e adolescentes que requerem uma atenção especial, com o acompanhamento realizado também por outros órgãos da Rede Socioassistencial da Prefeitura, tais como a Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência da família da vítima e o Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (Capsi).

O QUE FAZER EM CASO DE ABUSO?

Quando ocorrer a consumação do ato sexual, a criança ou adolescente deve ser levada diretamente, antes de procurar o Creas, à Unidade I do Hospital Márcio Cunha (HMC), no bairro das Águas, para realização dos procedimentos médicos e exames emergenciais de praxe. Lá, a equipe de assistência do Hospital já entra em contato com o Creas para informar sobre o ocorrido.

Para outros entes que não são familiares das vítimas, a denúncia deve ser feita nos Conselhos Tutelares, pelo telefone 3829-8427 (segunda a sexta-feira de 8h às 18h), ou pelo plantão: 9 8509-4410 / 9 8563-0091.

O Creas de Ipatinga está localizado na rua Pouso Alegre, 34, no Centro da cidade, e o telefone é o: 3829-8453.

Entre os vários sinais que podem ser observados na criança ou adolescente vítima de abuso estão: mudança de comportamento, perda de apetite ou do sono, ficar medrosa, perda do rendimento escolar, ansiedade, choro ou tristeza constante. Além de estar atento a essas mudanças de comportamento, o Creas reforça ainda que o diálogo entre pais ou responsáveis e filhos é essencial nesse processo.