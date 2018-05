CRISE DOS COMBUSTÍVEIS: VEJA ORIENTAÇÕES PARA ECONOMIZAR

O aumento recente de combustíveis vem ocasionando um verdadeiro caos, o Brasil amanheceu nesta quinta-feira (24) com uma verdadeira corrida aos postos de gasolina. A greve dos caminhoneiros vem ocasionando o medo de desabastecimento.

Acontece que muitos proprietários desses estabelecimentos estão aproveitando para elevar o preço desse produto que para muitos é imprescindível. Existem casos que a gasolina está sendo vendida a R$ 10,00, aumento de mais de 100%. Assim, é preciso cautela na hora de abastecer e usar o veículo nesse momento.

O presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin), Reinaldo Domingos, faz um alerta sobre os riscos para as finanças. “O aumento ocasiona um gasto extra que deve ser avaliado antes de entrar no orçamento, precisando repensar o uso dos veículos. Isso sem contar o previsível aumento nos preços dos produtos que consumimos, já que grande parte são transportados por caminhões movidos a diesel, e o provável aumento dos preços dos serviços de transporte, como ônibus e táxis”,

Neste cenário, é preciso considerar formas de economizar no combustível, segundo o especialista. “Repense o uso do carro em determinadas situações, já que nem sempre é preciso fazer tudo com ele. Otimize as viagens, pegando ou oferecendo carona e fazendo rodízios com colegas de trabalho e amigos”, orienta Domingos.

CONFIRA 7 ORIENTAÇÕES PARA ECONOMIZAR COMBUSTÍVEL:

1- Analise a necessidade de fazer tudo com o carro; realizar algumas caminhadas, além de ser saudável, pode gerar boa economia;

2- Alterne o uso do carro com o transporte público, assim terá diminuição no orçamento mensal no que se refere a gastos com locomoção;

3- Ofereça e pegue caronas com familiares, amigos e colegas de trabalho sempre que possível. Assim, além da economia, há maior sociabilização;

4- Dirija e utilize o veículo com consciência. Algumas ações geram maior consumo de combústivel, como manter o ar-condicionado ligado e trocar de marcha na velocidade inadequada;

5- Abasteça em postos de sua confiança, garantindo a qualidade da gasolina que está comprando;

6- Mantenha os pneus calibrados, pois se estiverem abaixo do recomendado pelo fabricante, há resistência na rolagem e o carro consume mais combustível. Isso sem contar o desgaste dos pneus, que são caros;

7- Mantenha o carro sempre revisado, pois um motor mal regulado pode gastar mais combustível. Assim também evita imprevistos que podem estourar as finanças.

Fonte: DSOP Educação Financeira