DICAS DE COMO DETECTAR FAKE NEWS

O termo já bastante conhecido ‘fake News’ é usado para expor notícias falsas ou inverdades que são conteúdos virais publicados na Internet. Essa expressão, que significa “notícias falsas”, em português, já existe há bastante tempo e ganhou força nas redes sociais e apps de mensagem, como o WhatsApp. É o que especialistas chamam de a “era da pós-verdade”, onde a fake news – notícia falsa, em inglês – reina em textos, imagens e áudios.

Fernando Azevedo, sócio da Silicon Minds, participou do Midia Panel “The Press in the USA – Perspectives for a changing market” feita pela ABI (Brazilian International Press Awards), na última sexta-feira (11), que contou a participação da professora Chris Delboni e a especialista em Marketing Digital Lindsay Koolis.

O tema do sua apresentação é um apanhado de seus artigos que escreveu recentemente, e também é autor do livro “O negócio sujo das Fake News” que deverá ser disponibilizado em português em junho deste ano.

Fernando conta que Fake News, geralmente é associado com notícias negativas, e que a internet precisa evoluir para um ambiente de bondade de inclusão. “Não podemos confundir direito de expressão com discurso de ódio e difamação.” – diz Fernando.

Ainda avisa que compartilhamentos, comentários e até polegar para baixo como sinal de “descurtida” pode ajudar a viralidade da notícia. Avisa que o certo é reportar a notícia como imprópria para a rede social onde foi divulgada. E avisa: “se a vontade de comentar for grande, avise que é fake news, mas não deixe de reportar também”.

Ao mesmo tempo que a mídia já divulgou problemas na internet como cyberbullying e fake news, Fernando chama a atenção que não podemos deixar de divulgar outros problemas como pornografia infantil, tráfico de drogas e armas, violação de direitos autorais, ataques cibernéticos, ransomware, entre outros. E chama atenção que todos estes problemas têm um nominador comum que é o anonimato dos hackers na internet.

A empresa Silicon Minds, que trabalha para celebridades e empresários com combate de fake news, diz que a demanda pelo serviço tem crescido: “A Silicon Minds trabalha com defesa de Fake News identificando, reportando e tomando ações legais em nome de nosso clientes.”

Fake News ainda existe, ainda é um negócio sujo e lucrativo e que tem evoluído – Fernando avisa: “Este ano vamos ver textos melhores, com sites de melhor qualidade, endereços imitando grandes jornais, e fontes que parecem ser confiáveis. É preciso ficar atento. O mesmo vale para notícias de políticos, não adianta reportar fake news do político de sua preferência e compartilhar fake news do político da oposição.”

O especialista deu 4 dicas de como detectar Fake News:

– Sempre verifique se o site de notícia tem o cadeado verde

– Confie em fontes de grandes portais de notícias, jornais e revistas de reputação ilibada

– Confirme se outros grandes veículos de mídia estão divulgando a mesma matéria

– Verifique as fontes de onde a informação foi obtida.

NUNCA COMPARTILHE ANTES DE LER

Uma tendência muito comum nas redes sociais é o ato de curtir ou compartilhar uma notícia sem antes ler. O problema é que uma página mal-intencionada pode alterar detalhes importantes na miniatura que é exibida no feed, como a imagem de destaque e a manchete. É possível, ainda, que a chamada traga trechos que, de fato, estão na notícia, mas que, tirados de contexto, podem dar um sentido completamente diferente à situação ou à fala de um entrevistado, por exemplo.

Durante a leitura, é importante prestar atenção se o texto traz elementos relevantes e característicos do estilo jornalístico, como nome e cargo dos envolvidos, data de quando o fato aconteceu (ou vai acontecer) ou quem reportou os acontecimentos. Além disso, erros de ortografia casuais em sites de Internet são normais, mas uma quantidade excessiva ao longo de toda a notícia pode ser um indício.

FAÇA UMA BUSCA NO GOOGLE

Uma maneira eficaz de desmascarar boatos é uma simples busca no Google. Existem diversos sites dedicados a desvendar esse tipo de conteúdo, como o Aos Fatos e a Agência Lupa, que, inclusive, fecharam uma parceria com o famoso buscador para dar mais destaque a resultados verdadeiros. Se ao buscar determinada informação você só encontrá-la em páginas desconhecidas, suspeitas, ou ligadas a grupos políticos específicos, é melhor evitar o compartilhamento.

PESQUISE A REPUTAÇÃO DO VEÍCULO

Conhecer o veículo onde a notícia foi publicada é importante. Muitos sites, como o Sensacionalista e o Piauí Herald, criam notícias falsas, mas não com o intuito de criar boatos e sim de fazer humor. Por isso, é importante se certificar de que não está diante de uma página de humoristas, mas de um veículo jornalístico real.