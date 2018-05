ELCIO RODRIGUES FAZ SHOW EM HOMENAGEM A ROBERTO CARLOS

Uma noite de grandes emoções. Esta é a definição para o show do cantor mineiro Elcio Rodrigues, que será realizado na noite desta sexta-feira (11), às 20h, no Teatro do Centro Cultural Usiminas. Neste espetáculo musical, o cantor apresentará seu mais novo álbum, intitulado “Detalhes – Elcio Rodrigues canta Roberto Carlos”.

Durante uma hora e meia no palco, Elcio fará um belo tributo a um dos maiores nomes da música brasileira de todos os tempos, Roberto Carlos. Detalhista, o cantor ipatinguense montou uma playlist que fará uma viagem pela história do “Rei” e que trará boas recordações aos fãs.

“Detalhes é um show que eu canto algumas das grandes canções do maior cantor popular brasileiro. Neste show vamos relembrar grandes clássicos da discografia de Roberto Carlos, como O Portão (1974), Cavalgada (1977), entre outras. O público que comparecer certamente vai se emocionar”, destaca.

Para este show, Elcio Rodrigues convidou a cantora Liz Eulália para uma participação especial. Outro destaque é a banda que acompanha o cantor, formada por Rubim do Bandolim (guitarra midi), Marcony Carvalho (teclados), Allan Vasconcelos (violão e guitarra), Elton Diniz (contrabaixo), Igor Chaves (bateria), Calebe Bicalho (sax tenor), Jatinael Vieira (trombone) e Warley Araújo (trompete).

Serviço:

11/5

Detalhes – Elcio Rodrigues canta Roberto Carlos

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horário: 20h

Duração: 1h30

Classificação: livre

Ingressos: R$ 30 (inteira) R$ 15 (meia entrada)