EM JUNHO, QUATRO ATRAÇÕES ESQUENTAM AÇÃO EDUCATIVA

Quatro atividades oferecidas pela Ação Educativa do Instituto Cultural Usiminas estão com agendamentos abertos a partir desta semana. As escolas interessadas podem se inscrever para participar do espetáculo infantil “Pluft, o Fantasminha” e do programa “Visitas Teatralizadas”. Para os educadores, tem a oficina “A arte na Educação”, com Fernanda La Noce, e para os interessados em geral o “Curso de Artes Visuais”.

Para agendamentos e informações, o público deve entrar em contato com a Ação Educativa pelo telefone 31 3824 3731. Toda a programação é realizada pelo Instituto Cultural Usiminas, com o patrocínio da Usiminas, Sada, Massas Vilma, e apoio da Líder Indústria Mecânica, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

ARTES VISUAIS

No dia 12, a artista Fernanda La Noce ministra o “Curso de Artes Visuais”. A atividade tem o objetivo de estimular o desenvolvimento de poéticas visuais por meio de técnicas e materiais diversos, passando por áreas e linguagens como desenho, pintura, colagem, gravura e fotomontagem, ilustração e suas possibilidades.

As famílias conseguem se inscrever para participar do programa “Visitas Teatralizadas”, que será realizado às 19h do dia 13, quarta-feira. A atividade é um passeio pelas dependências do Centro Cultural Usiminas e narra a história do teatro de maneira dinâmica e interativa. Dois atores, Luzia di Resende e Diego Martins, juntamente com o público presente, apresentam e exploram a estrutura do Teatro do Centro Cultural Usiminas a partir de um texto lúdico, que compara o teatro a um navio. O pirata Montenegro (Diego Martins) e sua assistente no convés (Luzia) conduzem os visitantes a uma viagem cercada de curiosidades.

Já nos dias 19 e 20 de junho será realizada no Centro Cultural Usiminas a oficina “A Arte na Educação”, entre 18h e 22h. A atividade traz propostas contemporâneas do processo de ensino e aprendizado em artes, estimulando a autonomia criativa do educador. Professores, educadores, licenciados, artistas e estudantes podem participar da oficina.

Fechando o mês, a Ação Educativa traz, dentro da Série Espetáculos Didáticos, “Pluft, o Fantasminha”, com apresentações para escolas e uma exclusiva, no dia 28, às 19h, para as famílias. Os ingressos já podem ser retirados gratuitamente na bilheteria do Centro Cultural Usiminas. A peça, uma montagem do Grupo Vila Teatro de São Paulo, conta a história de Pluft, um fantasminha que mora em um sótão com sua excêntrica Mãe Fantasma e seu dorminhoco Tio Gerúndio. Ele não sabe se gente existe, porque nunca viu de perto, e tem um medo danado de encontrar alguém.

A diretora do Instituto Cultural Usiminas, Penélope Portugal, ressalta a qualidade das atrações oferecidas. “O mês de junho fecha o semestre de atividades oferecidas pela Ação Educativa. Estamos muito felizes com os resultados alcançados até aqui e com a qualidade de tudo que foi apresentado”, comemora.

Serviço:

12/6

Curso de Artes Visuais

Local: Centro Cultural Usiminas

Horário: 9h às 11h ou 15h às 17h

Duração: 2h

Classificação: adolescentes e adultos

Valor da inscrição: R$ 70,00 por aula avulsa, incluindo todo o material necessário.

Inscrições presenciais na Ação Educativa.

13/6

Visitas Teatralizadas

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horário: 19h

Duração: 40 min

Classificação: acima de 4 anos

19 e 20/6

A Arte na Educação

Local: Centro Cultural Usiminas

Horário: 18h às 22h

Duração: 8h

Público-alvo: Professores, educadores, licenciados, artistas, estudantes e afins.

28/6

Pluft, o Fantasminha

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horário: 19h

Duração: 50 min

Classificação: acima de 4 anos

Agendamento na Ação Educativa, a partir de 24 de maio. A sessão das 19h é aberta ao público em geral, com retirada de ingressos na bilheteria.