ENTREVISTA: SÁ E SUA HISTÓRIA DE SUCESSO COM GUARABYRA

Luiz Carlos Sá, ou simplesmente Sá, cantor e compositor de sucessos há quase 50 anos junto ao seu parceiro Guarabyra, prepara-se para lançar o seu primeiro disco solo. Ele esteve na última terça-feira (15) em Ipatinga, acompanhado da sua família, onde concedeu entrevista exclusiva para a vídeo-coluna 3 PONTOS.

Sá informa que acabou de gravar mais álbum da dupla, segundo ele, “fechando um ciclo de tudo que Sá & Guarabyra fizeram ao longo de todos os últimos anos”. Os dois regravaram recentemente os seus maiores sucessos, com novos arranjos, no Mosh Studio, em São Paulo. Depois do lançamento deste novo disco Sá lançará o seu primeiro álbum solo, já em fase de finalização e com a participação de Roberto Frejat, Lúcia Alves, Armandinho, e os Golden Boys.

TRILHA DE SUCESSOS

Carioca, 73 anos, Luiz Carlos Pereira de Sá formou-se em Direito. No entanto, preferiu trocar os tribunais pelos palcos. Já aos 17 anos, começou a tocar violão e a compor. Teve a sua primeira composição gravada em 1965, “Baleiro”, interpretada pela cantora Luhli. Entretanto a sua carreira musical deslanchou ao lado do também cantor e compositor Guttemberg Guarabyra, com quem divide o sucesso musical há várias décadas.

Em 1971, formou com Guttemberg Guarabyra e Zé Rodrix o trio “Sá, Rodrix e Guarabyra”. Os três gravaram juntos os LPs “Passado, Presente e Futuro” (1971) e “Terra” (1972). Em 1974, com a saída de Zé Rodrix (falecido anos mais tarde) prossegue o sucesso com a formação da dupla “Sá e Guarabyra”.

A dupla fez grande sucesso nas décadas de 1970 e 80, com as canções, como Sobradinho, Mestre Jonas, Pó da Estrada, Dona, Caçador de Mim (composta por Sá e Sérgio Magrão do 14 Bis) e Espanhola (parceria de Guarabyra e Flávio Venturini). Outro sucesso foi a canção “Verdades e Mentiras”, uma entre as 100 canções mais tocadas nas rádios do país no ano de 1985, após ter sido incluída na trilha sonora da telenovela Roque Santeiro da Rede Globo.

CLUBE DA ESQUINA

Sá e Guarabyra são os criadores do estilo rock-rural, incorporado e aprimorado pelo movimento musical Clube da Esquina. Milton Nascimento, Flávio Venturini, 14 Bis, Lô Borges, Tavito e Fernando Brant, todos beberam na mesma fonte: os Beatles.

Luiz Carlos Sá compôs mais de 400 músicas, sendo várias delas gravadas, entre outros, por Ney Matogrosso, Milton Nascimento, Erasmo Carlos, Elza Soares, Golden Boys, Nara Leão, Evinha, Zizi Possi, Jorge Goulart, Gal Costa, Marina Lima, Sérgio Reis, MPB4, Quarteto em Cy, Biquini Cavadão e Nora Ney.

Uma de suas composições que se tornou famosa foi o jingle “Vem pra Caixa você também”— produzido em 1984, a partir do slogan elaborado pela agência de publicidade Artplan para a Caixa Econômica Federal. O jingle é utilizado até hoje pela estatal.

ENTREVISTA

Sá narra curiosidades de sua carreira ao jornalista William Saliba. Assista a entrevista, clicando no link: https://www.youtube.com/watch?v=suIR8rh-yQ4&feature=youtu.be