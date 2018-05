ESCOLAS MUNICIPAIS DE IPATINGA NÃO TERÃO AULAS NA SEGUNDA-FEIRA

A Secretaria Municipal de Ensino (SME) de Ipatinga, suspendeu as atividades letivas para os alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II e Educação de Jovens e Adultos (EJA), na próxima segunda-feira (28), em função da paralisação dos caminhoneiros, que ocasionou escassez de combustível para abastecer os veículos do transporte escolar e o fornecimento de alimentos para a merenda dos alunos. A administração avaliará no início da próxima semana sobre a continuação da interrupção.

A administração municipal enfatiza que a medida é de segurança e pede a compreensão dos pais, alunos e responsáveis. A orientação é para que os pais e responsável atentem aos noticiários pelos canais de comunicação, sobre o retorno das atividades em todas as escolas municipais.