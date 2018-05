ESTAÇÃO MEMÓRIA REALIZA EXPOSIÇÃO NA SEMANA DE MUSEUS

A Estação Memória Zeza Souto, em Ipatinga, participa da 16ª Semana de Museus, a partir da próxima segunda-feira (14), com uma exposição especial sobre a cidade. O evento é promovido pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, através do Departamento de Cultura, via Seção de Patrimônio e Incentivo Cultural e pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) em comemoração ao Dia Internacional de Museus (18 de maio) e ocorre entre os dias 14 e 18 deste mês em Ipatinga.

Neste ano, com o tema “Museus Hiperconectados”, cerca de 1.130 museus de todo o país vão oferecer ao público mais de 3.000 atividades especiais, como visitas mediadas, palestras, oficinas, exibição de filmes entre outras ações.

Em Ipatinga, a Estação Memória Zeza Souto abre sua programação a partir das 9h, com uma exposição denominada “Ipatinga: Cidade Jardim” de José Augusto de Moraes e apresentações musicais e artísticas com a Banda E.M. Cantar/Tom; Banda APAExonados; Roda de Capoeira, Charanga da Alegria e o Coral da Associação de Aposentados e Pensionistas de Ipatinga (AAPI). Na parte da tarde acontece uma contação de histórias com Eunice Alexandre Profeta.

No dia 15 de maio, a Estação Memória receberá na parte da manhã a palestra – “Museus: Salas de Aula do Século XXI” – com o professor Riler Barbosa Scarpati. Já no dia 16 acontecerá outra palestra, “Conexão na Estação Memória: Novas Abordagens da História de Ipatinga”, com Camila Kézia Ribeiro Ferreira, a partir das 15h.

Para a quinta-feira (17), ocorrerá, a partir das 9h, a oficina “Memória da Pessoa”, com Thiago Henrique Almeida Vaz. Já na sexta-feira (18) acontece, às 15h, uma roda de conversa com o tema da 16ª Semana Nacional de Museus – “Museus Hiperconectados”. E para encerrar o evento, haverá apresentações artísticas com a Orquestra de Viola Caipira de Ipatinga e a Charanga da Alegria.