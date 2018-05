EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL CHEGA AO SHOPPING VALE DO AÇO

Que tal participar de uma experiência histórica, científica e internacional? O Shopping Vale do Aço começou a receber nesta terça-feira (15), inscrições para voluntários atuarem na exposição “Quem é o Homem do Sudário?”. A mostra que já percorreu diversos países, reconstitui a trajetória do Sudário de Turim, o pano que supostamente teria envolvido Jesus Cristo, por meio de réplicas de elementos datados da Antiguidade. Os voluntários atuarão como guias da exposição.

A exposição é o que se pode ver de mais completo sobre o Sudário, todas as pesquisas científicas e aspectos históricos que o envolve, sem precisar ir até Turim e visitar a catedral da cidade (onde o pano está guardado) ou o Museu do Sudário.

A Exposição começa no dia 6 de julho e vai até o dia 15 de setembro no Shopping Vale do Aço, e todos os voluntários passarão por treinamento. Os interessados não precisam participar de todo o período da exposição, podendo se inscrever de acordo com sua disponibilidade, escolhendo mês e horário.

Para se inscrever, basta acessar o formulário disponível nas redes sociais e no site do Shopping Vale do Aço: www.shoppingvaledoaco.com.br.