EXPOSIÇÃO MÚSICA PARA BORDAR EM CARTAZ NA INTERTV

A nova coleção da estilista e artista visual, Vanuza Bárbara, Música para Bordar, está em cartaz no hall da Inter TV dos Vales em Ipatinga, e vai até o dia 31 de maio. As peças destacam composições da MPB transcritas em bordados feitos pelo grupo de bordadeiras do bairro Bom Jardim, o Fazendo Arte, sob a direção de Vanuza, que sempre desejou criar algo que fosse inspirado em músicas que retratassem a identidade do povo brasileiro, os seus sonhos, sentimentos, a sua identidade.

Bárbara conta que o trabalho foi iniciado a partir de uma pesquisa orientada pelo jornalista e historiador, Sávio Tarso. “Nós nos reunimos por várias vezes e fomos analisando algumas obras que, assim como as roupas, pudessem inspirar um estilo de vida de se vestir, de sentir, de valorizar a natureza dos mais românticos. Em meio a esses estudos, fomos selecionando composições memoráveis, como A linha e o linho, de Gilberto Gil”, recorda a estilista, acrescentando que elementos dessas composições podem ser identificados nos bordados que estampam Música para Bordar.

O projeto, patrocinado via Lei Estadual de Incentivo à Cultura, deixa em evidência os trabalhos assinados por Vanuza Bárbara, reconhecida por suas criações sustentáveis e conceituais.

As peças únicas têm uma forte ligação com as questões ambientais, não só por serem produzidas prezando o reaproveitamento de tecidos, mas por seu sistema de tingimento feito a partir de matéria-prima orgânica como: hibisco, feijão e cascas de cebola. “É incrível a grande variação de nuances que obtemos por meio desses materiais, da forma como são encontrados na natureza”, explica Vanuza Bárbara.

Música para Bordar, vem reafirmar o propósito de manter suas criações conectadas com a cultura e com as artes. “Entendo a moda como um jeito das pessoas se expressarem, de revelar sua autenticidade. Percebo que as pessoas que usam Vanuza Bárbara valorizam essas conexões. São pessoas conscientes da necessidade de preservar o meio ambiente e sintonizadas com o inusitado, com o que surpreende por ser criativo, diferente e único”, afirma a estilista.

Serviço:

Música para Bordar

Exposição de Vanuza Bárbara

Aberta à visitação de segunda a sexta-feira, de 8 às 12h e de 14 às 17h, na galeria cultural da Inter TV dos Vales – rua Eucalipto, 220 – Horto – Ipatinga. Entrada franca.

Mais informações pelo 31 9 8704-8870