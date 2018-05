FABRICIANO COMEMORA DIA NACIONAL DA MATA ATLÂNTICA

A Secretaria de Governança Urbana, Planejamento e Meio Ambiente de Coronel Fabriciano, promove uma série de ações ambientais na próxima semana para comemorar o Dia Nacional da Mata Atlântica, celebrado em 27 de maio. O objetivo é conscientizar a população sobre a necessidade de proteger e recuperar a floresta brasileira e os recursos naturais. A Mata Atlântica é uma das maiores extensões florestais do planeta, ocupa aproximadamente 17 estados com mais de 20 mil espécies vegetais e animais, e hoje, estima-se que restam apenas 7% de mata.

Na quarta-feira (23), acontecerá um mutirão cata-cata no Córrego Caladão e plantio de mudas na Escola Municipal Argeu Brandão, com a participação dos alunos. Na quinta-feira (24), uma blitz verde será realizada na Avenida Presidente Tancredo Neves, no bairro Caladinho de Cima. As ações fazem parte do projeto Cidadão do Futuro, instituido na rede municipal de ensino para ensinar aos alunos sobre sustentabilidade, conservação do meio ambiente, uso correto de resíduos, energia e água.

No domingo, (27), haverá uma caminhada na área de proteção ambiental da Biquinha, a partir de 8h. A concentração será na praça do Polivalente, no bairro Belvedere.

O Vale do Aço possui fragmentos da Mata Atlântica, como Parque Estadual do Rio Doce, Serra dos Cocais e área de preservação da Biquinha, por isso, o Gerente de Governança do Meio Ambiente, Ivan César Oliveira, convoca toda a população para participar. “É fundamental que os munícipes e toda sociedade abracem a causa para que todos conheçam a importância da Mata Atlântica e tenham consciência ambiental para preservação do meio ambiente”, finaliza.

DIA NACIONAL DA MATA ATLÂNTICA

A criação do Dia Nacional da Mata Atlântica foi instituída através do Decreto Presidencial de 21 de setembro de 1999. O dia 27 de maio foi escolhido em memória da famosa “Carta de São Vicente”, onde o Padre Anchieta teria descrito pela primeira vez as belezas das florestas tropicais do Brasil, em 1560.

