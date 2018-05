FABRICIANO LANÇA O “PROGRAMA MEXA-SE: HÁBITOS SAUDÁVEIS”

A Secretaria de Governança da Saúde de Coronel Fabriciano, lança neste sábado (19), o “Programa Mexa-se: Hábitos Saudáveis”, com o objetivo de gerar saúde para a população, despertando hábitos de vida saudável, reduzindo índices de medicação, consultas e exames médicos.

O Mexa-se começou suas atividades no dia 7 de maio, com uma equipe multifuncional composta por nutricionista, psicólogo e seis educadores físicos. Cada profissional conta com um estagiário para auxiliar nas atividades. O Secretário de Governança da Saúde, Ricardo Cacau, exalta a iniciativa. “A gente vai trabalhar boas práticas de qualidade de vida utilizando a prevenção e integração para os usuários da Rede Municipal de Saúde”, afirma.

As atividades estão programadas em 6 locais: Praça Dona Lia, no bairro Amaro Lanari; as Quadras Esportivas dos bairros Aparecida do Norte e Santa Cruz; Ginásio do bairro Floresta; Parque Linear; e a Praça CEU, nos seguintes horários: das 6h30 às 7h30; 7h30 às 8h30; 18h às 19h e de 19h às 20h, de segunda a sexta. Já foram cadastrados 800 usuários.

O interessado em participar das atividades basta procurar o educador físico do polo escolhido e apresentar carteira de identidade e cartão do SUS. É preciso preencher uma ficha de cadastro e de avaliação física, nutricional e psicológica. A inscrição é gratuita e os dados alimentam uma plataforma exclusiva do programa em que todos podem acompanhar o próprio desempenho por meio de um aplicativo de celular. Caso o interessado tenha alguma restrição médica física precisa apresentar atestado médico.

Para Sandra Yoxino, psicóloga do Mexa-se, toda atividade que trás qualidade de vida para o cidadão é vantajosa. “É a preocupação com a saúde de maneira global. A saúde não acontece só na unidade de saúde. Saúde é bem estar, é alimentação e saúde mental. Isso é uma forma de elevar a condição de vida dos usuários”, garante. Toda a equipe do Mexa-se passou por treinamento e terá encontros mensais de capacitação, revisão das avaliações físicas e os resultados alcançados com as atividades desenvolvidas nos núcleos.

O Gerente de Programas Especiais, Laudenir Rodrigues, convida: “Serão atividades físicas ofertadas a todos. O objetivo é pegar a população que trabalha, os hipertensos, diabéticos, os cardiopatas e todo mundo dos 5 anos até à terceira idade”, conclui.

Neste sábado, a equipe do Mexa-se promove uma caminhada com o objetivo de divulgar o programa da praça do antigo barrilzinho até a Praça da Estação, onde serão feitas várias atividades físicas e de recreação. O movimento também contará com a participação de usuários de Pompeu e Sete Lagoas, que já desenvolvem o programa.​