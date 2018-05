Coronel Fabriciano iniciou nessa segunda-feira, 07, sua participação na fase Microrregional dos Jogos Escolares de Minas Gerais, o Jemg. A abertura do evento aconteceu no Ginásio Poliesportivo Iorque José Martins, na Praça 1° de maio, na cidade de Timóteo, que este ano, foi escolhida como sede dos jogos. A abertura contou com apresentações musicais, leitura do testamento, acendimento da tocha e a presença de alunos participantes, representantes de todas as escolas, delegações e autoridades.

O Secretário de Governança da Cidadania do Futuro, Nivaldo Lagares Pinto, Querubim, ressalta que o Jemg é fundamental para o esporte na cidade de Coronel Fabriciano, como também para todas as cidades participantes. “O Jemg divulga o esporte nas escolas e no município. É importante que Fabriciano participe, pois é uma renovação dos alunos/atletas e dá espaço para que eles possam ser atletas profissionais no futuro”, afirma.

Fabriciano participa este ano com 13 equipes e disputa todas as modalidades, tendo as equipes de Basquetebol, masculino e feminino do módulo I, já classificadas para a fase Regional, já que não houve mais inscrições.

Para o Coordenador de Esportes da Cidadania do Futuro, Jean Carlos Fassarela, a expectativa esse ano é alta. “Fizemos uma seletiva escolhendo os melhores atletas das melhores escolas para representar o município. Acredito que a cidade terá uma participação importante, independe de ganhar ou perder. Vencendo, melhor ainda”, conclui.

Além de Coronel Fabriciano, os municípios de Belo Oriente, Ipatinga, Jaguaraçu, Joanésia, Marliéria, Santana do Paraiso e Timóteo participam do Jemg, e disputam as modalidades coletivas de Basquetebol, Futsal, Handebol e Voleibol, e as modalidades individuais de xadrez. Todas são divididas em módulos I e II e em times masculinos e femininos.

A etapa Microrregional acontece entre os dias 07 e 15 de maio e os campeões de cada modalidade coletiva e os quatro primeiros colocados do xadrez se classificam para a etapa regional que acontecerá em Teófilo Otoni, entre os dias 25 e 30 de junho.

SELETIVAS

As seletivas do Jemg em Coronel Fabriciano aconteceram no dia 15 de abril, no ginásio do Clube Casa de Campo. As equipes que obtiveram o primeiro lugar foram classificadas, dentre elas:

Futsal masculino módulo I– Escola Estadual Doutor Geraldo Perlingeiro de Abreu

Futsal feminino- modulo I- Escola Municipal Maria da Conceição Ataíde

Futsal feminino módulo II- Escola Estadual Doutor Geraldo Perlingeiro de Abreu

Futsal masculino módulo II- Escola Estadual Alberto Giovannini

Voleibol masculino módulo I – Escola Municipal Nicanor Ataíde

Voleibol masculino módulo II- Escola Estadual Alberto Giovannini