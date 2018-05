FABRICIANO REGULAMENTA SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL

Foi assinado o decreto que regulamenta o Serviço de Inspeção Municipal (SIM), em Coronel Fabriciano. O SIM é responsável pela fiscalização industrial e sanitária dos produtos de origem animal.

Segundo o prefeito, Marcos Vinicius, o SIM vai promover a segurança alimentar e nutricional dos consumidores, incentivar a formalização dos estabelecimentos agroindustriais, gerar emprego e renda e fomentar o desenvolvimento local. “Desde o inicio do nosso governo buscamos metas, e uma delas é geração de emprego e renda. O SIM vem para favorecer a geração de renda e dar oportunidade para o pequeno produtor de Coronel Fabriciano estar legalizado e comercializar seus produtos”, disse.

O serviço visa ainda promover a saúde pública e a segurança alimentar. Segundo o Gerente da Secretaria de Governança do Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura, Marcus Luiz Santana Moraes, Coronel Fabriciano é a primeira cidade na região a implantar o SIM. “Nosso município é o primeiro do Vale do Aço a ter iniciativa para legalizar a produção. A nossa meta agora é conseguir o sistema de inspeção federal que permite que os produtores possam exportar seus produtos”, conclui.