FIEMG PROMOVE CURSO SOBRE REFORMA TRABALHISTA

As alterações e principais impactos causados pela Reforma Trabalhista no Departamento Pessoal serão abordados em curso promovido pela FIEMG Regional Vale do Aço no dia 23 de maio, de 8h às 17h, no auditório da entidade.

O curso será ministrado pela Gerente Financeiro e de RH, Sílvia da Costa Moreira Catarino, que abordará as Novas Modalidades de Contrato de Trabalho; Lei da Terceirização; Jornada de Trabalho (duração, intervalos, banco de horas, horas in itinere e tempo à disposição); Remuneração e Folha de Pagamento; Divisão de Férias; 13º Salário e Alterações na Rescisão Contratual.

Interessados poderão se inscrever pelo Sympla: http://www7.fiemg.com.br/ciemg/inscricao/Reforma%20Trabalhista%20e%20seus%20Impactos O valor do investimento é de R$ 130,00 para associados ao Ciemg e filiados aos sindicatos vinculados à Fiemg e R$ 200,00 para não associados.

Informações pelo telefone 3822-1414 ou e-mail capacitacaoregionais@fiemg.com.br