FIEMG PROMOVE WORKSHOP FAPI SETORIAL 2018

A 2ª edição do Programa de Fiscalização Ambiental Preventiva na Indústria (Fapi), terá como foco as indústrias de Ferro Gusa, Laticínios, Rochas Ornamentais e Extração de Areia, distribuídas em todo o estado.

A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), lançam na próxima terça-feira, (8), das 8h30 às 12h, no auditório da Fiemg em Ipatinga, o Programa de Fiscalização Ambiental Preventiva na Indústria – Fapi Setorial 2018.

Focado em indústrias de segmentos potencialmente poluidores ou que utilizam recursos naturais e não possuem licenciamento ambiental, o Fapi atenderá, este ano, os setores de ferro gusa, laticínios, rochas ornamentais e extração de areia, cascalho, argila e brita.

O objetivo do Programa é sensibilizar as empresas para a importância da regularização ambiental de seus empreendimentos. “O principal motivo de autuação em Minas Gerais hoje é operar sem licença ambiental ou acima da capacidade licenciada”, pontua o gerente de Meio Ambiente da Fiemg, Wagner Soares Costa.

O programa é desenvolvido em três etapas. A primeira é de orientação às empresas, com workshops técnicos e empresariais organizados pela Fiemg. Em seguida, vem a fase de fiscalização, executada pela Semad e pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). A última etapa consiste no monitoramento dos resultados. A meta, até o final do ano, é levar a iniciativa a 12 municípios, envolvendo todas as regionais da Fiemg.

O evento é gratuito e as vagas limitadas. Inscrições pelo Sympla: https://www.sympla.com.br/workshop-de-lancamento-do-programa-de-fiscalizacao-ambiental-preventiva-na-industria—ipatinga__273847

Mais informações http://www.fiemg.com.br/fapi/ ou pelo telefone (31) 3822-1414.