FLORA MANGA LANÇA LÁ ONDE VOAM OS LIVROS NO SALÃO DO LIVRO

O lançamento de “Lá Onde Voam os Livros” será uma das atrações de abertura do Salão do Livro, que acontece nesta terça-feira (15), a partir das 19h, no Centro Cultural Usiminas. No dia (19), a obra volta à cena no espetáculo de contação de histórias que será promovido às 10h, no teatro do CCU.

O livro leva a assinatura da contadora de histórias, Raquel Vieira, a Flora Manga, e do publicitário André Vieira, com tema voltado ao público infanto-juvenil. As ilustrações são de Donizete Branco.

Lá Onde Voam os Livros narra a aventura de dois garotos que partem numa grande jornada, no reino das histórias, em busca de livros perdidos. Com a ajuda da Flora Manga, eles precisam enfrentar um grande mal que deseja roubar das crianças o poder de sonhar e se maravilhar.

PARQUE DE HISTÓRIAS

Lá Onde Voam os Livros integrou o conjunto de ações do projeto Parque de Histórias. Iniciado em 2016, o Parque de Histórias foi criado com o propósito de valorizar e popularizar os espaços públicos de lazer e de educação de Belo Oriente, em especial, o Parque Multifuncional de Cachoeira Escura. O projeto consistiu na realização de workshops sobre Educação Patrimonial para professores da rede pública do município e cidades do entorno, além de contação de histórias nesses educandários. Ao todo, foram 60 espetáculos, com mais de 10 mil pessoas alcançadas, 10 workshops e cerca de 400 professores capacitados.

O projeto Parque de Histórias foi realizado graças ao patrocínio da Cenibra, via Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Serviço:

Lançamento do livro “Lá Onde Voam os Livros”, de Raquel e André Vieira, na abertura do Salão do Livro. Hoje, 15, às 19h, no Centro Cultural Usiminas. Entrada franca.

Espetáculo de contação da história de Lá Onde Voam os Livros, com Flora Manga. Dia 19, às 10h, no teatro do Centro Cultural Usiminas. Entrada franca, por meio de agendamento escolar.