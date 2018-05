FSFX FAZ CAMPANHA DE TRÂNSITO DO MAIO AMARELO

Prestar atenção no trânsito significa prezar pela sua vida e pela do outro. Só no ano passado, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) mais de 47 mil pessoas morreram e outras 400 mil ficaram com algum tipo de sequela decorrente de acidentes no trânsito. Para tratar do assunto, a Fundação São Francisco Xavier (FSFX) inicia nessa segunda-feira (7), a campanha Maio Amarelo, destinada a chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo.

Para a superintendente de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional da FSFX, Amália Regina Lage Leão, um número tão alto de acidentes no trânsito poderia ser reduzido com medidas simples. “Nosso maior desafio é conscientizar as pessoas de que pequenas atitudes podem fazer a diferença nos números dramáticos que temos em relação ao trânsito brasileiro”, comenta.

SEGURANÇA

O uso do cinto de segurança é uma dessas medidas simples que podem ser tomadas. É obrigatório por lei há mais de vinte anos usar o cinto de segurança, e a não utilização desse dispositivo de segurança é falta grave, cuja pena aplicável é multa no valor de R$ 195 além da perda de 5 pontos na carteira. “Mas a pena não é o único motivo para usar o cinto de segurança. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a utilização diminui em 75% o risco de morte no trânsito. Não usá-lo é negligenciar a própria vida”, afirmou Amália.

LEI SECA

O álcool no organismo diminui o tempo de reação, em média, em 25%, sendo um facilitador para acidentes de trânsito mais graves. Quanto à legislação, por conta da Lei Seca no Brasil a penalidade para quem dirige sob efeito de álcool é multa de quase 3 mil reais, suspensão do direito de dirigir e reclusão de 6 a 12 meses.

MOTOCICLISTAS

Os pilotos das duas rodas também têm precauções obrigatórias: o uso do capacete, luvas, botas e jaqueta. “Recomendamos aos motociclistas muita cautela ao conduzir, respeitando sempre os limites de velocidade e evitando ao máximo as distrações. Colocar-se no lugar do outro é essencial para um bom convívio no trânsito”, informou a superintendente.

PROGRAMAÇÃO

A campanha da FSFX teve início na segunda, 07/05 as 07h no estacionamento do Hospital Márcio Cunha Unidade I. Foram feitas abordagens com os motoristas nos estacionamentos, com entrega de adesivos e panfletos com dicas de segurança no trânsito. A programação se estenderá até o dia 17/05 em todas as unidades de negócios da FSFX.