FUNDAÇÃO APERAM ACESITA RECEBE STANDUP DESCULPA QUALQUER COISA

No próximo sábado (19), às 19h30 e 21h*, o teatro da Fundação Aperam Acesita recebe o stand up Desculpa qualquer coisa. No espetáculo, os humoristas abordam de forma crítica, autoral e bem humorada temas do cotidiano. Num formato de humor, ágil e contemporâneo, os artistas levam ao palco atentas observações sobre o comportamento humano, em textos que apontam o lado cômico dos mais variados assuntos, como relacionamentos, infância, vida universitária e política, de maneira leve e descontraída.

O espetáculo leva o mesmo nome da companhia de humor de BH, Desculpa qualquer coisa. O grupo é formado pelos humoristas Thiago Carmona, Bruno Berg, João Basílio e Bruno Costoli. O grupo acumula participações em programas de TV e rádio, entre eles: Domingão do Faustão; The Noite, com Danilo Gentili; Domingo Legal; Tudo é Possível; Domingo da gente; Justus+; Agora é Tarde; Prêmio Multishow de humor; Graffite (rádio 98FM); Se vira na Pan (rádio Jovem Pan BH) e Pânico (Jovem Pan SP).

A classificação é de 14 anos, e os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria da Fundação Aperam Acesita a R$20, antecipados e meia entrada; e R$40, na hora e inteira. *Somente será aberta a segunda sessão após esgotar os ingressos da primeira sessão.