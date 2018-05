FUNDAÇÃO APERAM ACESITA RECEBE TRIBUTO A PINK FLOYD

O teatro da Fundação Aperam Acesita recebe na próxima sexta-feira (25), às 20h o Pink Floyd Tributo com a banda Dark Side. O projeto musical surgiu com a proposta de resgatar o trabalho de vanguarda desenvolvido pelo grupo britânico nos anos 70. O show que a banda apresenta, faz uma releitura de várias músicas de sucesso, consagradas até a década de 90. Após seu retorno em 2017, a banda Dark Side reformulou o show e incrementou novas canções de sucesso do grupo britânico Pink Floyd.

Preocupados com a estética, procurando a fidelidade ao Pink Floyd, a Dark Side busca levar aos palcos uma estrutura bem elaborada, trabalhada nos mínimos detalhes, para que o público possa se sentir mais perto da obra de Pink Floyd. A classificação é livre. Entrada R$20 antecipado e meia, e R$40 na hora/inteira.

MAIS ATRAÇÕES NO FIM DE SEMANA

No sábado (26), às 20h, o teatro da Fundação recebe mais uma edição do Cine Cultura. Está em cartaz o filme Os Guardiões das Galáxias II. Os guerreiros viajam ao longo do cosmos e lutam para manter sua nova família unida. Enquanto isso tentam desvendar os mistérios da verdadeira paternidade de Peter Quill (Chris Pratt).

No domingo (27), às 16h30 e 18h30, a criançada se diverte com o filme Meu Malvado Favorito III. No terceiro filme da saga, Gru se apaixonou por Lucy Wilde e agora, os dois trabalham juntos como agentes secretos. Pela frente, os dois têm de enfrentar uma grande ameaça, Balthazar Bratt, um cara que usa ombreiras e quer dominar o mundo. Para isso, Gru conta também com a ajuda das filhas, de seus fiéis escudeiros Minions e de seu irmão, Dru. A classificação é livre e a entrada é franca para ambos os filmes, retirada de ingresso na bilheteria do teatro.

ARTESANATO DO VALE DO JEQUITINHONHA

Até a próxima semana, o Centro Cultural da Fundação Aperam Acesita expõe em sua galeria peças em argilas produzidas por artistas do Vale do Jequitinhonha. A Mostra tem como objetivo valorizar a cultura das comunidades de Campo Alegre e Coqueiro Campo, localizadas em Turmalina – MG, além contribuir para geração de renda das famílias produtoras do artesanato. A exposição fica aberta na Fundação, de 8h30 às 12h e de 14h às 17h. As peças expostas serão vendidas, os visitantes poderão adquiri-las durante a visitação.