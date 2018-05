FUTEBOL USIPA APRESENTA PROJETO ECOMOV

No próximo domingo (20), o Departamento de Futebol irá promover um encontro com os pais dos atletas beneficiários do Projeto Ecomov Futebol – Ano 2. A apresentação será realizada às 9h, no Estádio Lanari Jr. em Ipatinga.

A comissão técnica, os beneficiários do Projeto Ecomov, os uniformes de jogos e treinamentos serão os assuntos pautados na reunião. Após a apresentação, os atletas das categorias Sub-12, Sub-13 e Sub-14 realizarão um breve treinamento.

Para Dalton Pinheiro, coordenador do Projeto Ecomov Futebol a apresentação será um momento importante para os beneficiários do projeto. “Iremos mostrar aos pais todo o procedimento realizado com os atletas e, também, os benefícios que seus filhos terão com a prática do esporte, por meio do Projeto Ecomov”, declara.

Os atletas inseridos no Projeto Ecomov/Futebol, aprovado pela Lei de Incentivo ao Esporte do Governo de Minas Gerais, compõem as equipes Usiminas – Univale – Consul – Usisaúde – Sankyu – Usipa. Todos recebem uniformes e transporte para treinamento, isenção das mensalidades e das despesas com alimentação, transporte e hospedagem para os jogos oficiais do clube.