GASOLINA A R$ 2,281 EM BH NO PRÓXIMO DIA 24 DE MAIO

Consumidores da capital mineira podem aproveitar o Dia da Liberdade de Impostos (DLI), na próxima quinta-feira, 24 de maio, e abastecer o carro ou moto com o preço da gasolina a R$ 2,281 o litro. O valor corresponde ao desconto de 47,96% dos tributos diretos incidentes no produto, e o motorista que abastecer R$ 153,72, pagará R$ 80. O posto participante é o Pica Pau (Av. do Contorno, 10.325, Barro Preto) e a ação é limitada aos primeiros 120 automóveis e 65 motocicletas, mediante ordem na fila e sequência de senhas distribuídas. Só será aceito pagamento em dinheiro e o abastecimento terá início às 9 horas, sendo limitado a 35,07 litros por veículo.

A venda de combustível sem imposto é só um dos exemplos de produtos e serviços que serão comercializados com os descontos referentes aos impostos. A lista de produtos, que serão comercializados com o desconto equivalente ao valor dos impostos, está disponível em http://dli.cdlbh.com.br. São milhares de itens cadastrados, entre roupas, sapatos, acessórios, brinquedos, alimentos, bebidas, artigos de papelaria, óculos, medicamentos genéricos, eletrodomésticos, maquiagem, perfumaria, semijoias e muitos outros.

Para Bruno Falci, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), o peso dos impostos absorve e limita o orçamento do cidadão e emperra os negócios do pequeno, médio e grande empresário. “Por isso, temos que atuar em conjunto por um sistema tributário mais simples e menos oneroso, que seja sinônimo de desenvolvimento”, ressalta.

O Dia da Liberdade de Impostos é uma realização da CDL/BH e CDL Jovem e conta com o patrocínio do Minaspetro e apoio da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção de Minas Gerais (Acomac), Sindicato e Associação Mineira de Indústria e Panificação (Amipão) e Associação Mineira de Supermercados (Amis) e dos shoppings Del Rey, Contagem e Estação BH.