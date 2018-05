GOVERNADOR DECRETA PONTO FACULTATIVO EM MINAS NESTA SEXTA

O governador Fernando Pimentel (PT) decretou ponto facultativo em Minas Gerais nesta sexta-feira (25). O objetivo é minimizar os impactos pela falta de combustível em quase todo o Estado, causado pelas manifestações dos caminhoneiros.

A decisão foi tomada na tarde desta quinta-feira (24), no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, durante reunião com membros do Gabinete de Crise, que foi criado na última quarta-feira (23).

“A medida visa otimizar o uso de combustível para garantir o atendimento dos serviços de segurança pública e saúde em todo o Estado. A recomendação do governador também prevê o cancelamento de agendas e eventos de secretarias e outros órgãos de Estado que demandem deslocamentos. As agendas do governador previstas para serem realizadas em outras cidades também serão reprogramadas com o mesmo intuito”, diz a nota do governo.

As atividades essenciais devem permanecer, incluindo consultas e procedimentos agendados em toda a rede estadual de saúde, rede do IPSM e Hospital Militar, Ipsemg e Perícia Médica.

EM IPATINGA

Segundo informações da Assessoria de Comunicação Social (ACS) da Prefeitura de Ipatinga, os serviços essenciais como coleta de resíduos sólidos (lixo), transporte coletivo e também nas áreas de saúde e educação da rede municipal não serão paralisados. “Estamos trabalhando em função das necessidades prioritárias da nossa população. Não interrompemos nenhuma atividade no município”, disse o secretário de Comunicação, Rogério Aguiar.