IFMG DE IPATINGA PODE SE TRANSFORMAR EM UNIVERSIDADE FEDERAL

Na última sexta-feira (18), o prefeito de Ipatinga Nardyello Rocha, acompanhado do deputado federal Leonardo Quintão, realizou uma visita às novas instalações do Campus Avançado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG), localizado no bairro Veneza I, na antiga Escola Presidente Vargas, no bairro Veneza I (Morro do Sossego), para acompanhar de perto a obra de reforma do prédio público.

Além da reforma, em fase final de execução, também está sendo feita a ampliação do local, com trocas de janelas, pisos e telhados. O recuso necessário para a conclusão das obras de melhorias e também para a compra do mobiliário da instituição já foi aportando. A previsão é que a inauguração aconteça no final do próximo mês, com a presença de representantes do Ministério da Educação (MEC).

Hoje, o Campus Avançado de Ipatinga da instituição funciona de forma provisória nas dependências da Estação Qualifica, no Centro. “Pautamos pela valorização de um ensino público de qualidade e gratuito na cidade. Estamos preocupados a universalização educacional, dando ao munícipe a condição de fazer seus cursos técnico e superior gratuitamente. Para isso, estamos trabalhando para transformar o Campus Avançado do IFMG em um campus de uma universidade federal. A ampliação vai tornar possível aumentar o número de cursos oferecidos e de alunos, que poderão passar de 2 mil. Na inauguração, já vamos apresentar o projeto aos representantes do MEC”, afirmou o chefe do executivo.

Hoje, a instituição conta 200 alunos já matriculados e estudando, nos cursos técnicos de Mecânica, Segurança no Trabalho e Eletrotécnica, além do curso superior em Engenharia Elétrica.

As novas instalações contam com 15 salas de aula, 10 laboratórios, uma biblioteca, setor administrativo, lanchonete e quadra poliesportiva.

A parceria entre a Prefeitura de Ipatinga com o IFMG garante a cooperação técnica e a seção do espaço de funcionamento da instituição.