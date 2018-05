INAUGURAÇÃO DO CONTÉM CULTURA MARCA O ANIVERSÁRIO DE IPABA

Na tarde da última sexta-feira (18) o município de Ipaba, no Colar Metropolitano do Vale do Aço, comemorou seu 26º aniversário com a inauguração do Contém Cultura, sala multicultural instalada na praça Padre José Lanzellotti, ponto de encontro dos ipabenses.

O evento foi aberto pelo prefeito da cidade, José Geraldo dos Reis Neves, o Geraldo da Farmácia. Em seu pronunciamento, ele disse que o Contém Cultura vai ficar na história da parceria entre a Cenibra, patrocinadora do projeto via Lei Federal de Incentivo à Cultura, e a cidade, que já havia sido contemplada com uma biblioteca doada pela empresa de celulose.

Geraldo destacou que o Contém Cultura vem ajudar a promover o desenvolvimento cultural e educacional de Ipaba, além de colaborar para com a ocupação da praça com movimentos que vão aproximar as pessoas de forma saudável. “Essa praça já foi um espaço dominado pelas drogas; hoje, é uma área de lazer e cultura, uma vocação do espaço reafirmado agora pelo Contém Cultura”, festejou o chefe do Executivo, acrescentando que “é pela educação do povo que as coisas acontecem”.

O presidente da Cenibra, Naohiro Doi, parabenizou a cidade destacando o Contém Cultura como um troféu para a cidade, um presente para o seu futuro, por seu potencial de influenciar positivamente na formação das pessoas.

Naohiro Doi falou sobre a responsabilidade social da Cenibra que busca desenvolver ações de melhoria na qualidade de vida das populações onde a empresa atua. “A Cenibra não está apenas em Belo Oriente, mas em 54 municípios de Minas. Nosso objetivo em todas essas cidades é desenvolver ações que promovam a qualidade de vida das localidades. Nesse sentido, a arte e a cultura são fundamentais, por sua eficácia na interação entre as pessoas”.

O presidente enfatizou que o Contém Cultura vem oferecer aos moradores de Ipaba a oportunidade de autoconhecimento, além de motivar reflexões sobre os mais variados assuntos, iluminados pela arte, pela cultura.

A proponente do Contém Cultura, Luciana Profiro, desejou bem à cidade fazendo referência ao aniversário do município. Ela disse que a inauguração do projeto em Ipaba é um marco cultural na história da localidade, pois chega para mudar a vida das pessoas, para melhor, por meio da arte e da cultura. “É muito gratificante para nós trazer o Contém Cultura para Ipaba. Este espaço é dedicado ao cinema e a outros projetos artístico-culturais com impacto social, que vão transformar esta localidade em um lugar melhor para se viver”, frisou.

PERMANÊNCIA

Luciana falou sobre o sucesso da primeira unidade do Contém Cultura, instalada na cidade de Periquito, e explicou que a sala multicultural não é itinerante. “O Contém Cultura é instalado no município contemplado com o projeto onde aí permanece. A sala de cinema é equipada com projeção, ar condicionado e um acervo maravilhoso de filmes nacionais. Após dez meses de sessões promovidas sob a nossa gestão, o equipamento é entregue ao município que vai dar sequência à iniciativa, mantendo o espaço aberto para as mais diversas manifestações artísticas e culturais”.

A proponente do Contém Cultura explicou que a sala multicultural atende, além do público espontâneo, grupos ligados ao Centro de Referência da Assistência Social, o Cras, e escolas, mediante agendamento prévio.

Luciana destacou ainda que, além do conforto oferecido pelas salas e que não deixam nada a desejar aos cinemas tradicionais, o Contém Cultura oferece ao publico pipoca torrada na hora, “que é para proporcionar às pessoas aquele gostinho de cinema. Tudo gratuitamente”, comentou.

Durante a inauguração, o grupo de teatro valadarense, Katarriso, realizou performances no meio do público. A trupe estava caracterizada como personagens famosos do cinema, como Carlitos e Marilyn Monroe.