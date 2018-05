INSTITUTO DO INOX CAPACITA NOVA TURMA NO CURSO DE SOLDAGEM

O Instituto do Inox, em parceria com a Fundação Aperam Acesita, deu início à capacitação de duas turmas no Curso de soldagem TIG e acabamento de aços inoxidáveis. Desta vez, ao invés de 40 horas, como no curso anterior, a capacitação será promovido de forma extensiva, totalizando 100 horas. Essa carga horária será distribuída entre teoria e prática em de sala de aula.

O curso, que tem como objetivo gerar mão de obra qualificada para o mercado de trabalho, proporciona aprendizagem para quem ainda não possui conhecimento na área, mas também amplia e atualiza os conhecimentos de quem já está na área. Esse é o caso da empresária Sônia Lima, que trabalha com o aço inox há oito anos. “Eu e meu esposo fazemos praticamente tudo na nossa empresa. Desde a administração até a elaboração das peças em inox”, conta Sônia, a única mulher do curso. “Então, esse curso vem acrescentar muito à nossa vida profissional, à nossa empresa”, considerou.

De acordo com a empresária, “é muito difícil encontrar mão de obra qualificada na região, “por isso me predispus a aprender sobre solda”.

“Quando se observa um soldador, os equipamentos de segurança, máscara de solda, avental, entre outros equipamentos, pode da impressão de que a atividade de solda é um trabalho pesado e agressivo, e isso não é verdade. O Aço inox é uma liga especial e exige que somente pessoas capacitadas o manuseie”, afirma o coordenador de projetos da Fundação Aperam Acesita, Fabiano Sousa Araújo. Segundo enfatiza, o processo de soldagem TIG independe da força física. O segredo para a qualidade da solda, segundo ele, é a paciência e o capricho de quem executa o trabalho.