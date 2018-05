INVESTIDORES ANUNCIAM PRIMEIRO EDIFÍCIO CORPORATIVO INTELIGENTE DO VALE DO AÇO

Os empresários Augusto Torquetti (Grupo Emalto), Dijalma Matos e Sidney Felix (Grupo Asarela) e José Maria de Souza Neto (Marmopedra), foram recebidos pelo prefeito Nardyello Rocha, em seu gabinete, e apresentaram um projeto arrojado que trará para o município traços de modernidade que marcam as grandes metrópoles. Será a construção do edifício Ipatinga Tower, ao lado do Shopping Vale do Aço,.

Com investimentos arrojados, a torre vai abrigar escritórios corporativos de alto padrão e será erguida às margens da BR 381, em uma área de aproximadamente 4.000 m², já adquirida pelo consórcio investidor. Serão construídos cerca de 20.000 m², com início para este ano e previsão de conclusão em 24 meses. O complexo abrigara ainda empresas de serviços, finanças, saúde, educação e outras.

EMPREGOS

Falando em nome dos investidores, o diretor da Construtora Felix e sócio do Grupo Asarela, Sidney Felix, afirmou que o empreendimento vai gerar aproximadamente 200 empregos diretos e 600 indiretos durante a fase de obras.

“Ipatinga abriga a maior empresa siderúrgica de produção de aços do Brasil, e tem em seu entorno, várias outras indústrias de grande, médio e pequeno porte, capazes de industrializar grande parte desta produção. Em parceria com a Emalto, a viabilização deste complexo empresarial inicia uma ampliação de soluções prediais voltadas para utilização de estruturas metálicas, algo que deveria ser mais difundido na região que é conhecida como referência na produção de aço. Isso agrega maior valor ao potencial econômico da nossa região e garante um aumento na geração de negócios, empregos e impostos para o município.” – argumenta Felix.

O prefeito Nardyello Rocha, parabenizou os empresários pela iniciativa e mencionou a valorização da cadeia produtiva da região pelos mesmos, com investimento estimável e diferenciado, reforçando ainda mais a certeza de que Ipatinga está entrando em uma “nova era” de desenvolvimento e investimentos.

“Estamos presenciando a retomada da confiança dos investidores e um novo tempo para a cidade de Ipatinga. Como representante do poder público do município posso afirmar que prestaremos a melhor assistência possível, dentro da legalidade, esforçando-nos para dar agilidade na análise, aprovação e liberação desse projeto e de qualquer outro que venha trazer desenvolvimento e geração de emprego e renda.” – prontificou-se o chefe do Executivo.

O encontro contou ainda com presença do empresário Luiz José Gonçalves da empresa Lord´s consultoria imobiliária, empresa responsável pela intermediação da compra do terreno.