IPATINGA DECRETA “SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA”

O Prefeito Nardyello Rocha decretou situação de emergência no município de Ipatinga. A decisão foi tomada no início da noite da última terça-feira (29), após reunião interna da administração municipal que contou com a participação de todo seu secretariado. O motivo é a paralisação nacional dos caminhoneiros que vem causando desabastecimento geral em todo o país.

De acordo com o decreto de nº 8.830 as medidas terão vigência até que a situação de desabastecimento seja revertida. Fica também instituído ponto facultativo nas repartições públicas municipais nos dias 30, 31 de maio e 1º de junho.

O documento prioriza o atendimento de abastecimento de combustíveis aos veículos dos serviços públicos essenciais, como ambulâncias e aqueles destinados a serviços de urgência e emergência (Samu).

As aulas das Escolas Municipais estão suspensas. Isso se deve aos prejuízos ocasionados pela prestação de serviços e insumos às escolas. A falta do reabastecimento do gás de cozinha, também impede o preparo da merenda escolar, por exemplo. O transporte escolar está suspenso.

A utilização dos veículos oficiais está, rigorosamente, limitada aos serviços essenciais. Obras que necessitam de apoio de máquinas do município estão suspensas, exceto aquelas de caráter emergencial. Ainda de acordo com o decreto caberá aos secretários municipais à estrita observância e cumprimento das disposições nele contidas.

Ao assinar o decreto Nardyello ressaltou que “o quadro da Prefeitura de Ipatinga está em alerta, durante o feriado e final de semana, analisando o desdobramento dos acontecimentos e pronto para executar as medidas necessárias”.