IPATINGA REALIZA 3° SEMINÁRIO DO AGRONEGÓCIO

A Prefeitura de Ipatinga, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semdetur), realiza no dia 23 de maio, o 3º Seminário do Agronegócio da Região Metropolitana do Vale do Aço, com o tema “Agroindústria e o Desenvolvimento Rural Sustentável”. O encontro busca viabilizar soluções tecnológicas competitivas para o desenvolvimento rural sustentável e a inclusão de novas cadeias produtivas na região.

Durante o seminário serão ofertadas palestras, debates e oficinas com assuntos referentes ao processamento de produtos do agronegócio e a inserção destes no mercador consumidor com estratégias de qualificação e fortalecimento das cadeias produtivas, entre outros.

INSCRIÇÕES

Interessados devem se inscrever no endereço eletrônico: www.sympla.com.br/3-seminario-do-agronegocio-do-vale-do-aco_277146. Demais informações entrar em contato no 3829-8069.

PROGRAMAÇÃO

O 3° Seminário do Agronegócio do Vale do Aço acontece no Teatro Zélia Olguin na parte da manhã. O credenciamento tem início às 7h30 e a abertura do seminário será às 8h.

A partir das 8h20 haverá uma palestra com Thaís dos Ângelus Queiroz Brumano Kalil, coordenadora técnica Estadual/Agroindústria de alimentos da Emater, que abordará a caracterização das agroindústrias e o mercado potencial. Em seguida, Ana Laura Chaves Veloso de Oliveira, coordenadora técnica da Regional da Emater de Ipatinga, que apresentará o perfil das Agroindústrias no Vale do Aço.

No decorrer da manhã, acontecerá também uma palestra com Monique Máximo da Fonseca e Silva, fiscal Agropecuária e supervisora de Inspeção de Produtos de Origem Animal do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA/MG), sobre Educação Sanitária para o desenvolvimento das agroindústrias.

Já Leris Felisberto Braga, prefeito de Santa Bárbara, presidente da Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Piracicaba (Amepi) e do Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Médio Rio Piracicaba (Consmepi), falará da sua experiência operacionalização do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) via Consórcio de Municípios. Para terminar essa parte, serão abertos debates sobre os temas exposto.

Na parte da tarde, a programação do 3° Seminário do Agronegócio do Vale do Aço acontecerá na Estação Qualifica, no centro de Ipatinga, com seis oficinas:

Oficina 1: Alternativas de financiamento para o agronegócio

Com Jander de Alvarenga Duarte, Superintendente de Negócios do Sicoob Vale do Aço; Edair Costa de Assis, Gerente de Crédito do Sicoob Vale do Aço; e Rondinele Rodrigues da Silva, Gerente de Agência e Especialista em Crédito Rural – Sicoob Vale do Aço.

Oficina 2: Agregação de valor e identificação de produtos do agronegócio

Com José Antônio de Abreu Neto, agricultor familiar e diretor-presidente da Associação dos Agricultores Familiares Orgânicos e Terapeutas Naturalistas de Minas Gerais.

Oficina 3: Como ser Microempreendedor Individual (MEI) no agronegócio com Laurana Silva Viana do Sebrae.

Oficina 4: Invista no planejamento do seu agronegócio

Com Fernanda Silva Soares Pontes, da empresa Personal Contábil de Ipatinga.

Oficina 5: Alternativas de comercialização dos produtos do agronegócio: Sebrae

Oficina 6: A experiência da Associação dos Agricultores Familiares de Barão de Cocais e Região (AagriBarao) com agroindústria, produção de orgânicos e turismo rural: Quitandeiras da AagriBarao com Regiane Beatriz Mendes e Wemerson Barra, extensionistas da Emater.

Haverá também um stand de orientação da Sala Mineira do Empreendedor: com Andréa Maria Lage de Assis, Coordenadora da Sala e Agente de Desenvolvimento de Ipatinga.