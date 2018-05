IPATINGA REALIZA NESTE SÁBADO O DIA D CONTRA GRIPE

Neste sábado (12), a Campanha de Vacinação contra a Gripe ganha um reforço extra em Ipatinga. O Dia D manterá abertas, das 8h às 17h, as Unidades Básicas de Saúde (UBS). As únicas exceções serão as UBS dos bairros Vila Formosa e Bom Jardim II.

Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde aproveitará o sábado para promover na Policlínica Municipal, no Bairro Cidade Nobre, o Dia da Saúde para as Mães e Mulheres do município. A ação promete intensificar os cuidados e a prevenção de doenças ao público feminino, com a oferta de 200 consultas especializadas nas áreas de cardiologia, oftalmologia, ortopedia, dermatologia, ginecologia e nutrição, além de exames especializados.

Já os profissionais da Saúde Bucal entregarão mais 30 próteses dentárias aos usuários do SUS atendidos no Mutirão, além de realizar o atendimento odontológico a 50 pacientes do município.

SAÚDE EM DIA

Para a secretária Municipal de Saúde, Érica Dias, “neste sábado, 12 de maio, será importante colocar a saúde em dia, uma vez que as salas de vacinação estarão abertas e alguns atendimentos médicos terão horários ampliados aos pacientes que já foram convocados antecipadamente. Isso beneficia diretamente os munícipes que durante a semana, devido ao trabalho, não conseguem acessar o serviço público”, ressalta.

Ainda segundo Érica, a vacinação contra a gripe protege não só contra o vírus influeza, mas também contra o H1N1, que pode levar à morte. “Estamos nos aproximando do inverno e, principalmente crianças e idosos, cuja imunidade são mais baixas e são considerados grupos de risco, devem estar protegidos. Pedimos aos familiares que levem suas crianças e idosos às unidades de saúde e aos professores e profissionais de saúde, assim como as gestantes, que não deixem de se proteger”, alerta.

SALAS ABERTAS

Para garantir as doses à população, a Secretaria de Saúde de Ipatinga recebeu mais um lote de vacinas contra a gripe, totalizando 45 mil doses já recebidas pelo Ministério da Saúde, através da Superintendência Regional de Saúde (SRS-MG).

Nestes 10 primeiros dias de campanha, foram imunizados 17.770 pessoas contra a doença, o que corresponde a 42% do público-alvo da campanha. A meta é vacinar 51.748 munícipes, o equivalente a 90% das pessoas que fazem parte dos grupos considerados “mais suscetíveis” ao agravamento de doenças respiratórias.

As doses gratuitas são destinadas aos grupos prioritários: indivíduos acima de 60 anos de idade, crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), os trabalhadores de saúde e os professores das redes pública e privada. Também têm direito à vacina pacientes com doenças crônicas não transmissíveis ou com outras condições clínicas especiais, em qualquer faixa etária, com indicação e prescrição médica.

Para a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Mara Fernanda, o alerta para a proteção está direcionado ao grupo de crianças e professores da rede de ensino pública e particular. “Até o momento, estes são os dois grupos com a menor cobertura vacinal. Quem não se vacina não coloca apenas a própria saúde em risco, mas também a de seus familiares e outras pessoas com quem têm contato, além de contribuir para aumentar a circulação de doenças. Tomar vacinas é uma das melhores maneiras de se proteger de uma variedade de doenças graves e de suas complicações, que podem até levar à morte”, destacou.