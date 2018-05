IPATINGA RECEBE 39ª FEIRA DO LIVRO ESPÍRITA

Começou nesta segunda-feira (7) e vai até sábado (12), na Praça Primeiro de Maio, no Centro de Ipatinga, a 39ª Edição da Feira do Livro Espírita. A mostra, promovida pela Aliança Municipal Espírita de Ipatinga (AME), funcionará de segunda a sexta-feira de 9h às 18h30. No sábado, o horário de funcionamento será das 9h às 12h.

Segundo Cristina Lopes, do Departamento de Comunicação Social da AME, nos dias do evento, os visitantes poderão adquirir livros, CDs e DVDs. Estão disponíveis mais de 400 títulos, entre as obras básicas de Allan Kardec (codificador da Doutrina Espírita) e livros de autores famosos, como Chico Xavier, Divaldo Franco e Raul Teixeira.

Serviço:

39ª Feira do Livro Espírita de Ipatinga

Quando: De 7 à 12 de maio.

Onde: Praça Primeiro de Maio.

Horário de visitação: 8h às 18h30 (segunda a sexta-feira), e sábado das 9h às 12h.