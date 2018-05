IPATINGA RECEBE 3º SEMINÁRIO DO AGRONEGÓCIO DO VALE DO AÇO

O tema “Agroindústria e o Desenvolvimento Rural Sustentável” foi amplamente discutido nesta quarta-feira (23), no 3° Seminário do Agronegócio do Vale do Aço, realizado pela Prefeitura de Ipatinga, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SemdeTur), patrocinado pela Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge), no Teatro Zélia Olguin, no bairro Cariru. O evento contou com a participação de vários produtores rurais do município e da região metropolitana do Vale do Aço.

O Seminário contou com palestras, debates e oficinas sobre assuntos referentes ao processamento de produtos do agronegócio, a inserção destes no mercado consumidor, estratégias de qualificação e fortalecimento das cadeias produtivas – todos realizados com objetivo de viabilizar soluções tecnológicas competitivas para o desenvolvimento rural sustentável, além da inclusão de novas cadeias produtivas na região.

O Secretário da Semdetur, Luiz Campelo Filho, colocou os equipamentos da Secretaria à disposição dos presentes, para dar total assistência no que for necessário para o desenvolvimento da área rural de Ipatinga. “Mais que maquinário, temos pessoas altamente qualificadas na Sedemtur para dar o apoio que precisam. Estamos incentivando o crescimento da agricultura local, que a cada dia tem se tornado mais forte e organizada. Um prova disso é a recente aquisição de uma retroescavadeira, para auxiliar na manutenção das nossas estradas nas áreas rurais”, lembrou o Secretário.

O Gerente Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Ulisses Silveira Costa, que participou da abertura do evento, destacou a importância da qualificação da mão de obra para o bom andamento do setor do agronegócio. “O Senar, como um dos parceiros na realização do evento e que sempre oferece treinamentos em parceria com a Prefeitura, está satisfeito em ver o teatro lotado. Isso mostra que os produtores de Ipatinga estão muito interessados em obter conhecimento na área. Nos dias atuais de uso da tecnologia e com inovações constantes, isso realmente faz a diferença, por se oferecer como um bom produto e competir no mercado. É essencial que o homem do campo busque sempre se capacitar, fazer cursos e conhecer o que existe de moderno no setor”, adiantou.

Para o presidente da Cooperativa dos Agricultores e Exportadores do Leste Mineiro (Coopeleste) e vice-presidente da associação dos Apicultores do Vale do Aço (Aapivale), Juranir Onofre Pereira, a realização deste tipo de atividade é fundamental para o aperfeiçoamento dos produtores rurais da cidade. “Foi muito importante, foi dada a devida ênfase ao pequeno produtor rural que pensa em ser grande um dia. O crescimento dos negócios passa necessariamente pela capacitação e aperfeiçoamento para atender de forma adequada o que o mercado exige, com qualidade e aceitação”, observou.

Nas palestras, Thaís dos Ângelus Queiroz Brumano Kalil, coordenadora técnica Estadual/ Agroindústria de alimentos da Emater, abordou a caracterização das agroindústrias e o mercado potencial e apresentou ainda o perfil do setor no Vale do Aço. Já a fiscal Agropecuária e supervisora de Inspeção de Produtos de Origem Animal do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA/MG), Monique Máximo da Fonseca e Silva, falou sobre Educação Sanitária para o desenvolvimento das agroindústrias. A terceira e última palestra foi de Marilda Crispim Santiago, Diretora de Programa de Desenvolvimento Regional do Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Médio Rio Piracicaba (Consmepi), que falou sobre experiência na operacionalização do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) via Consórcio de Municípios.

O Seminário contou com o apoio do Instituto BioAtlântica (Ibio), Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG), Instituto Cenibra, Senar, Sicoob, Circuito Mata Atlântica de Minas, Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), Sebrae e Personal Contábil.