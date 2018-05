IPATINGA RECEBE STAND UP “TÔ SOLTO” DO PASTOR JACINTO MANTO

A noite deste sábado (12), será de muitas risadas no Teatro do Centro Cultural Usiminas. Às 20h, o comediante Vini Rodrigues, que ficou conhecido pelo público por interpretar o Pastor Jacinto Manto, no canal Tô Solto, no YouTube, apresenta pela primeira vez em Ipatinga o Stand-up Jacinto Manto “Tô Solto”.

Com um estilo irreverente e brincalhão, Vini Rodrigues vem conquistando os fãs no mundo da internet e cidades que se apresenta. No espetáculo, o Pastor Jacinto Manto conta com muito humor o cotidiano de um cristão Pentecostal. Durante a apresentação de aproximadamente uma hora e dez minutos, Vini também fala sobre superação, motivação e como Deus usou o humor para mudar a vida dele.

CANAL TÔ SOLTO

Em pouco mais de dois anos de existência do canal Tô Solto, Vini se tornou um sucesso na internet conquistando mais 1,6 milhão de inscritos. O comediante também chegou à marca de mais de 5,8 milhões de visualizações em um vídeo.

Serviço:

12/5

Jacinto Manto “Tô Solto”

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horário: 20h

Duração: 1h10

Classificação: livre

Ingressos: R$ 40 (inteira) R$ 20 (meia entrada)