IPATINGA TEM NOVO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO

O ex-presidente da Fiemg Regional Vale do Aço no período de 1998 a 2005 e empresário do setor metalmecânico por 30 anos, Luiz Campelo Filho, 76, é o novo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Ipatinga. O anúncio foi oficializado nesta quarta-feira (9) pelo prefeito Nardyello Rocha, numa cerimônia de apresentação do titular do cargo, em que estiveram presentes também outros secretários municipais e diretores ligados à repartição. Campelo substitui Célio Aleixo, que deixou a função após ser confirmado como candidato a vice-prefeito.

Com bom trânsito no setor produtivo local, Luiz Campelo foi sócio-proprietário da Macam, empresa do setor metalmecânico especializada na fabricação de parafusos especiais e peças para indústrias, fundada em 1979 e ainda hoje em atividade. É um dos fundadores do Sindimiva – Sindicato Intermunicipal das Indústrias Mecânicas, Metalúrgicas e de Material Elétrico do Vale do Aço, tendo sido responsável também pela viabilização da 1ª Roda de Negócios do Sebrae na região, que contou com a participação de 279 empresas, 194 delas do Vale do Aço. A instalação do Distrito Industrial de Ipatinga e a vinda do Senai para a região também foram ações importantes que tiveram sua contribuição.

IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA

De acordo com o prefeito, o secretário empossado tem o perfil necessário para colaborar de modo eficiente com novos impulsos para a economia local, contando também com um bom corpo técnico a assessorá-lo. “A pasta do Desenvolvimento e Turismo é estratégica para implementação de projetos que o município precisa levar a efeito para avançar em reconhecimento em todas as instâncias, além de ser inerente a ela a geração de mais empregos, renda e bem-estar para toda a população”, enfatizou o Executivo.