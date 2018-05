JUDOCA DA USIPA PARTICIPA DA TAÇA BRASIL SUB-21

A atleta da equipe Pitágoras/Usipa de Judô, Ramoni Valadares Toledo, participará da Taça Brasil Sub-21 de Judô, buscando índices para o ranqueamento nacional na categoria e por peso. A competição começa no próximo sábado (05), em Belo Horizonte. São esperados mais de 450 atletas entre 77 clubes de todo o país.

Ramoni vive a expectativa de conquistar bons resultados, após ser submetida a treinamentos fortes e direcionados para esse tipo de competição e, também, por ter vencido o Campeonato Mineiro, em sua categoria, no dia 21 de abril. Ramoni disputará a Taça na categoria meio pesado, representando a Usipa, todo o Vale do Aço e Minas Gerais.

“Esta é uma competição que pontua para ranqueamento nacional. Estou confiante no meu potencial para buscar uma boa classificação para subir no ranking”, declara a judoca.

O coordenador do Judô usipense, Hevilmar Rocha, destaca a importância da participação em eventos deste nível para um atleta. “Várias atletas de todo Brasil participarão em altíssimo nível técnico, aumentando a dificuldade para quem busca o ranking nacional. Estamos determinados e trabalhando intensamente em busca do objetivo final, que é figurar entre os melhores do ranking nacional Sub-21 Meio-Pesado”, destaca.