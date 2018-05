JUDOCAS DO IBIS CONQUISTAM MEDALHAS NO CIRCUITO VALE DO AÇO DE JUDÔ

No último sábado (28), o projeto Esporte + Educação = Cidadania de Santana do Paraiso, patrocinado pela Usiminas, participou pelo 8º ano consecutivo do Circuito Vale do Aço de Judô, com uma delegação de 40 atletas. A competição foi realizada na Usipa, em Ipatinga, e contou com a participação de mais de 250 judocas de academias, projetos sociais e escolas de toda região metropolitana do Vale do Aço.

Com mais um resultado excelente, a delegação do Instituto Brasil Igualdade Social, (Ibis), conquistou um total de 37 medalhas, entre ouro, prata e bronze. O atleta Raimundo Davide, de 11 anos, foi destaque no Circuito, superando limitações impostas pela paralisia infantil. Raimundo fez uma luta equilibrada contra o adversário, sendo superado apenas no golden score (prorrogação do judô).

“Mais uma vez ficamos orgulhosos com a participação dos alunos deste projeto em uma competição. Temos a certeza de estarmos no caminho certo, contribuindo para a formação humana dessas crianças e adolescentes, por meio do incentivo a prática ao esporte”, declara Penélope Portugal, diretora do Instituto Cultural Usiminas.

O projeto Esporte + Educação = Cidadania tem o patrocínio da Usiminas por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte de Minas Gerais, apoio do Centro de Assistência Social e Educacional João Matias de Oliveira, (Cejoc), da Prefeitura Municipal de Santana do Paraíso e Instituto Cultural Usiminas. Interessados em participar do projeto podem se inscrever na Sede do projeto na Rua Tiradentes, N° 368, Santana do Paraíso/MG ou entrar em contato para mais informações pelo e-mail: adm@ibismg.org.br.