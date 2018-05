LAR DOS IDOSOS PAULO DE TARSO EM IPATINGA SERÁ REFORMADO

Em uma reunião ocorrida na manhã desta quinta-feira (24), o secretário de Assistência Social de Ipatinga, José Osmir de Castro, formalizou a entrega ao presidente do Lar dos Idosos Paulo de Tarso, Hideraldo Cunha, do alvará de liberação da obra de regularização da edificação (lavanderias, banheiros e quartos), para atender as normas de combate e prevenção a incêndios.

O recurso utilizado pela Organização da Sociedade Civil (OSC) localizada no bairro Bom Retiro, de R$ 170 mil é proveniente do Fundo Municipal do Idoso e deve ser usado para a execução da obra no prazo máximo de até um ano. O que é possível agora, com a aprovação do projeto em tempo hábil pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma).

“Pretendemos adequar os pisos, corrimãos, assim como os vãos de entrada dos quartos, que terão a altura também adequada. As mudanças evitam o risco de quedas dos idosos. A presteza e agilidade do Secretário da Sesuma, Gilmar Luciano Alves, em nos atender na liberação do alvará, foi fundamental para possibilitar a execução das obras, que são uma exigência legal. Assim, não vamos perder o recurso que nos foi destinado para este fim, pois, se não fosse utilizado, deveria ser devolvido”, afirmou Hideraldo Cunha, ao ter em mão o alvará. Ele ainda informou que a reforma está prevista para ser iniciada na próxima semana.

As intervenções visam dar mais conforto e comodidade aos 37 idosos atendidos pela OSC e que circulam pelo local, garantindo também a sua segurança.