LUCRO DA CEMIG SOBE 35,6% NO 1º TRI PARA R$464,6 MI

A estatal mineira de eletricidade Cemig apresentou um lucro líquido de 464,6 milhões de reais no primeiro trimestre de 2018, alta de 35,6 por cento em comparação com o resultado do mesmo período de 2017, em meio à redução das despesas financeiras e de provisões operacionais, informou a empresa nesta quarta-feira (16).

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) somou 1,007 bilhão de reais, redução de 8,47 por cento ante o primeiro trimestre do ano passado.

A receita com fornecimento bruto de energia recuou para 5,398 bilhões de reais, ante 5,772 bilhões de reais no mesmo período de 2017, uma queda de 6,47 por cento.

A receita com energia vendida a consumidores finais caiu 7,6 por cento, para 4,7 bilhões de reais, ante 5,12 bilhões de reais no mesmo período de 2017.

A Cemig disse que a receita foi impactada negativamente pela queda de 10,66 por cento nas tarifas médias aos consumidores da Cemig Distribuição e redução de 0,50 por cento no volume de energia vendida.

Por outro lado, houve aumento das receitas com bandeiras tarifárias, que totalizaram 116,8 milhões de reais no trimestre, ante 29,26 milhões de reais de janeiro a março de 2017.

“Essa variação decorre, principalmente, do baixo do nível dos reservatórios, com acionamento da bandeira vermelha em dezembro de 2017 com reflexos em janeiro de 2018, o que levou a maior cobrança, em 2018, de encargos adicionais relacionados às bandeiras”, disse a Cemig.

As despesas financeiras líquidas da Cemig recuou quase 60 por cento na comparação anual, para 157,8 milhões de reais, em função em grande parte da queda da taxa da juros incidente sobre a dívida, disse a empresa.

As provisões operacionais recuaram para 133,2 milhões de reais no período de janeiro a março de 2018, ante 208,5 milhões de reais no mesmo período de 2017.

Reuters