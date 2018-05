“MAIS LUZ, MAIS SEGURANÇA” TEM EQUIPE REFORÇADA EM IPATINGA

Os serviços executados pelo Programa ‘Mais Luz, Mais Segurança’, da Prefeitura de Ipatinga, através da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), foram intensificados nesta semana, com oito equipes trabalhando nas ruas. Todas realizando simultaneamente em diversas localidades a substituição das luminárias convencionais pelas de LED.

Nesta quinta-feira (3), foram atendidas as avenidas Zita de Oliveira, no Centro, e a avenida Macapá, no bairro Veneza. O bairro Iguaçu está em fase final de conclusão e lá foi atendida a rua Tupinambás e adjacências. Assim como o bairro Cidade Nobre, que também teve algumas vias atendidas.

Os próximos pontos previstos para ter as luminárias substituídas, ainda nesta semana, são as avenidas JK e Minas Gerais no bairro Jardim Panorama.

Nesta sexta-feira (4), há ainda a programação de substituição do poste e luminária da rua Papoula, em frente ao número 220, na Praça Central do bairro Bom Jardim. O equipamento fica próximo a um playground e estava em más condições de conservação, sendo necessária a troca, atendendo a solicitação dos moradores do bairro.

O Programa já executou a substituição de aproximadamente 10 mil luminárias no município. A troca garante mais economia e conforto, pois as luminárias têm uma vida útil de 50 mil horas (50% a mais que as convencionais), o que representa uma economia de 30% aos cofres públicos, além de inibir a criminalidade nos pontos que ficam mais iluminados.

As demandas da população apontadas pelos telefones 3829-8080 ou 0800 285 4443 também estão entrando nesta programação.