MÊS DE MAIO COM MUITAS RISADAS NA FUNDAÇÃO APERAM ACESITA

No sábado (5), às 20h30, o palco da Fundação recebe A Comédia das Encalhadas – Um Bolo de Casamento. Depois do sucesso das peças O Diário Sexual de Uma Mulher Feia e As Mentiras que as Mulheres Contam, o Espaço Cultural Casa Laboratório, apresenta sua mais nova comédia, apresentando sua personagem mais querida pelo público numa nova aventura sentimental. Após escrever todas as páginas do seu diário sexual e gastar todo seu repertório de mentiras, Lindaurea encontrou seu príncipe encantado e resolve se casar! Para compartilhar a noite e dividir a conta do cerimonial, ela convida sua prima distante Deusarina. Esse casamento duplo promete muitas gargalhadas. A classificação é de 12 anos e os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria da Fundação Aperam Acesita antecipados/meia entrada R$15 e no dia/inteira R$30. A sessão das 19h somente será aberta após esgotar os ingressos para a sessão das 20h30.

Para a criançada, no domingo (6), às 16h30 e 18h*, a DaMa Espaço Cultural Casa Laboratório, apresenta o espetáculo Fantasticamente Paulo. A peça conta as aventuras de Paulo, um menino com a mente fantástica e inventiva, cheia de histórias mirabolantes para contar. O garoto está sempre acompanhado de Carla Maria (uma amiga imaginária) e por essa razão acaba entrando em muitas confusões. A classificação é livre e os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria da Fundação a antecipados/meia entrada R$15 e dia/inteira aR$30. Somente será aberta a segunda sessão após esgotar os ingressos para a primeira sessão.

Artesanato do Vale do Jequitinhonha integra programação do mês de maio e bosque da Fundação Aperam Acesita recebe evento gastronômico

Na próxima quinta-feira (10), o foyer da Fundação Aperam Acesita, em parceria com a Aperam South America e com a Aperam BioEnergia, recebe sua tradicional exposição Artesanato do Vale do Jequitinhonha. A exposição conta com peças em argila elaboradas por artistas das comunidades de Campo Alegre e Coqueiro Campo.

bAinda este mês, nos dias 11 e 12, o bosque da Fundação recebe o evento Sabor & Arte – Festival de Cultura, Gastronomia e Cervejas Artesanais. Na oportunidade, os moradores da região do Vale do Aço vão poder curtir com a família diversos shows, além de deliciosas comidas e cervejas artesanais. O evento é realizado em parceria com a produtora Trem Mineiro.