NOVA DIRETORIA NA USIMINAS

O presidente da Usiminas, Sergio Leite, tomou posse para um novo mandato de dois anos à frente da companhia, na tarde desta quarta-feira (16). O executivo dará prosseguimento ao processo de revitalização que colocou a empresa novamente em destaque. No primeiro trimestre de 2018, a Usiminas registrou o melhor resultado desde 2010; entre abril e maio, retomou a operação do alto-forno 1 de Ipatinga e teve a quarta elevação de sua nota de crédito pelas principais agências internacionais de avaliação de risco em pouco menos de um ano. Ainda em 2017, a empresa já havia voltado a operar duas plantas da Mineração Usiminas e reiniciado as contratações.

Também tomaram posse Túlio Chipoletti e Takahiro Mori, reconduzidos aos cargos de vice-presidente industrial e vice-presidente de Planejamento Corporativo, respectivamente, e Alberto Ono, funcionário de carreira da Usiminas, como vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores.

A vice-presidência Comercial será comandada por Miguel Homes que, desde 2012, atuava como diretor geral da Ternium Colômbia. Já a vice-presidência de Tecnologia e Qualidade ficará a cargo de Kohei Kimura, mestre em Metalurgia e com passagens por diversos cargos na Nippon Steel, onde atua desde 1985. Ambos foram indicados pelas controladoras Ternium e Nippon Steel, segundo o novo acordo de acionistas assinado em abril, e tomarão posse assim que finalizados os processos de regularização de permanência no Brasil. Até lá, Sergio Leite e Takahiro Mori responderão pelas vice-presidências Comercial e de Tecnologia e Qualidade, respectivamente.