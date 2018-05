OPERAÇÃO TAPA-BURACOS SERÁ TRIPLICADA EM IPATINGA

Por determinação do novo prefeito de Ipatinga, Nardyello Rocha, a partir desta sexta-feira (4) a operação tapa-buracos terá a sua capacidade triplicada no município. As equipes de serviço serão ampliadas, com a previsão de utilização de um total de 15 toneladas de massa asfáltica/dia. O atendimento às vias será feito com maquinário e equipe própria da Prefeitura.

O objetivo é concluir o pouco que ainda resta da programação de assistência às vias principais, recuperando os pontos mais precários das vias secundárias, de forma que toda cidade esteja atendida no menor prazo possível.

“Estamos dando continuidade ao trabalho que já vinha sendo executado pelos prefeitos Sebastião Quintão e Jésus Nascimento, com intensidade ainda maior, compreendendo que a situação exige urgência. Se for necessário, as equipes vão fazer horas-extras. Sabemos que se trata de uma medida paliativa. O problema dos buracos em Ipatinga é crônico, pois temos uma malha viária muito antiga, que data de mais de 40 anos. Por isso, estamos buscando recursos junto ao Governo Federal e emendas parlamentares do deputado Federal Leonardo Quintão para fazer o recapeamento das vias de todo município. Só assim vamos atender mais a contento a população”, salientou o prefeito, que espera que o serviço de tapa-buracos seja concluído no espaço de três a quatro semanas com a introdução das frentes extras de trabalho.

Nardyello Rocha ainda lembra que a população pode colaborar com a Prefeitura apontando as demandas. Os locais que precisam ser atendidos e ainda não foram visitados pela Operação podem ser indicados no horário de meio-dia às 18h, pelo telefone da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Semop): 3829-8198.