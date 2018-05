PALESTRA SOBRE EMPREENDEDORISMO ENCERRA CURSO DE SOLDAGEM NA APERAM

Após 100 horas de aulas, as últimas duas turmas do curso de soldagem TIG participou na tarde da última terça-feira (22), de uma palestra com a consultora do Sebrae, Larissa Mafra, estimulando o empreendedorismo entre os formandos. Ela falou aos alunos sobre as oportunidades para se abrir o próprio negócio, além de estimular novos modelos de negócio a partir da matéria prima do inox.

As oportunidades de trabalho para pessoas qualificadas em soldagem do inox também foi tema de palestra realizada pelo diretor do Instituto do Inox, Reginaldo Pinto. Em seu pronunciamento, ele abordou temas como as estratégias e metas da Aperam para o aumento do consumo per capita do inox no mercado nacional e, destacou a importância do papel do Instituto do Inox enquanto formador de mão de obra especializada.

Entre os formandos do curso TIG, está Jean Fillipe, que é soldador há seis anos. “O curso de soldagem TIG veio acrescentar uma nova experiência ao meu currículo. Meu conhecimento com em soldagem era limitada somente ao aço carbono. No curso, tive a oportunidade de ampliar e aplicar a técnica em aço inox”, enfatizou.

Para o presidente da Fundação Aperam Acesita, Venilson Vitorino, quem se qualifica no ramo do inox, está um passo a frente para atuar no mercado. “Somos os únicos no Brasil a oferecer cursos voltados para a trabalhabilidade do inox. Nós, da Fundação, por meio de cursos como este, apresentamos soluções para os interessados em trabalhar com esse material especial que é o inox”.