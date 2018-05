PREFEITO DE IPATINGA DEFINE AÇÕES EM REAÇÃO AO DESABASTECIMENTO

O prefeito de Ipatinga, Nardyello Rocha (MDB), reuniu todo o secretariado na manhã desta segunda-feira (28), para discutir o monitoramento e a execução dos serviços de saúde, segurança, educação, limpeza urbana e outros em razão da paralisação dos caminhoneiros. Após ouvir os apontamentos de cada pasta, assinou o decreto de nº 8.828, que institui Ponto Facultativo no governo municipal nesta terça-feira, dia 29.

Mesmo com a medida, todo o 1º escalão da Prefeitura trabalhará normalmente, quando haverá novas reuniões de gerenciamento das atividades e tomadas de decisões que podem implicar, ou não, em novos decretos. A princípio, o funcionamento dos órgãos municipais volta ao normal na quarta-feira (30).

O prefeito afirma que toda equipe do Governo está conectada, trabalhando de forma conjunta para que os serviços essenciais não sejam paralisados em Ipatinga. “A partir do monitoramento em tempo real de todas as atividades da administração municipal, tudo está sendo planejado para que haja o menor impacto possível para a população”, declarou Nardyello.

PONTO FACULTATIVO

Com a decretação do ponto facultativo, não haverá expediente nas escolas municipais e nos postos de saúde nesta terça-feira (29). Todos os agendamentos afetados pela medida serão reagendados para uma nova data, sem prejuízo de atendimento ao munícipe.

O ponto facultativo não se aplica aos serviços essenciais prestados à cidade, tais como limpeza urbana, cemitérios, Defesa Civil, vigilância patrimonial, Hospital Municipal, UPA 24 Horas e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os serviços municipais de segurança pública permanecem de plantão 24h. Para acionar a Defesa Civil, basta ligar 199. Para entrar em contato com o Samu, disque 192.