PREFEITO DE IPATINGA ESTENDE PONTO FACULTATIVO

Após mais uma reunião com secretários municipais na manhã desta terça-feira (29) para avaliação dos impactos da crise provocada pela greve dos caminhoneiros e, com o desabastecimento que ainda persiste, o prefeito de Ipatinga, Nardyello Rocha, decidiu manter a decretação de ponto facultativo no município também para esta quarta-feira (30).

“É mais uma medida de contenção que tomamos para que os serviços públicos não sejam totalmente paralisados. Ipatinga, assim como as demais cidades do Brasil, está buscando alternativas para manter a ordem em meio a mais essa crise”, defende o prefeito.

O decreto não atinge os serviços públicos considerados essenciais e de interesse público, como limpeza urbana, cemitérios, Defesa Civil, vigilância patrimonial, Hospital Municipal, UPA 24 Horas e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os serviços municipais de segurança pública permanecem de plantão 24h. Para acionar a Defesa Civil, basta ligar 199. Para entrar em contato com o Samu, disque 192.

APOIO DA PRF

Durante a reunião o prefeito agradeceu o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atendeu solicitação do município e escoltou caminhões tanques até a Refinaria Gabriel Passos (Regap), em Betim, e na rota de volta, possibilitando o fornecimento de combustíveis para a frota que atende os serviços da área de saúde do município com urgência e emergência.

Após determinação do Governo Federal, a PRF, juntamente com os outros órgãos de segurança pública, vem realizando escoltas de caminhões e outros veículos necessários à manutenção de setores essenciais em todo o país.