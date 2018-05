PREFEITO DE IPATINGA PROPÕE RETOMADA DO CRESCIMENTO

Em reunião com representantes da Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Ipatinga (Aciapi), Agência de Desenvolvimento de Ipatinga (ADI) e Associação dos Aposentados e Pensionistas de Ipatinga (AAPI), o prefeito Nardyello Rocha propôs, na manhã desta quinta-feira (26), um pacto com as entidades organizadas para realização de um governo de ações compartilhadas e a retomada do crescimento do município. “Queremos unir numa corrente do bem, vigorosa e despida de vaidades, todos os segmentos representativos da nossa sociedade, agilizando desse modo soluções para alguns problemas históricos que ainda vivenciamos. Todos serão chamados a se envolver e estamos certos de que, com a contribuição de cada um desses organismos, conquistas importantes serão concretizadas”, disse o Executivo.

A reunião foi acompanhada pelo titular da Secretaria Executiva Municipal, Paulo Sérgio Julião, e o secretário-Adjunto de Governo, Luís Henrique Alves.

Participaram ainda o presidente da Aciapi, Cláudio Zambaldi, e o ex-presidente Wander Luís Silva; o presidente da ADI, Amaury Gonçalves e, representando a AAPI, o presidente Elias Caetano Ferreira; José Antonio Poncio Vita, diretor Financeiro; Vanilson Cândido, diretor Jurídico; José Pedro de Freitas, diretor de Planejamento, Gestão e Controle, e José Fernandes, diretor de Saúde, além do vereador Adiel Oliveira.

Os dirigentes das entidades saíram da reunião muito otimistas, acreditando que um novo ciclo de desenvolvimento está para ser deflagrado na cidade. “Por muitos anos, grupos categorizados como os nossos achavam que não deveriam se envolver em política, mas não há como ficar indiferente a este processo, já que, de uma forma ou de outra, todas as decisões do poder público acabam repercutindo nos setores que representamos”, disse o presidente da AAPI, Elias Caetano. A entidade conta hoje com 27 mil associados, atendendo a um público estimado em 80 mil pessoas.

Ao presidente da Aciapi, Cláudio Zambaldi, o prefeito Nardyello Rocha garantiu que a fiscalização da Administração deverá ser incrementada para controle do sistema de estacionamento privativo, dada também a proximidade do Dia das Mães. Ele adiantou ainda que no próximo dia 23 acontece uma licitação para definir a aplicação de um novo instrumento eletrônico de monitoramento do tempo de utilização das vagas.