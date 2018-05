PREFEITO INTERINO DE TIMÓTEO ANUNCIA SECRETARIADO

Nesta segunda-feira (21), foram apresentados pelo prefeito interino Adriano Alvarenga, os novos secretários da Prefeitura de Timóteo. A solenidade contou com a presença de representantes da comunidade e de alguns vereadores, em uma iniciativa inédita da Administração do Município, demonstrando o bom relacionamento com o Poder Legislativo.

Estiveram presentes os vereadores Wladimir Careca, Leanir Zizinho, Kiko Silveira, Geraldo Nanico, Alexandre Maria e Fábio Campos Binha. “A apresentação envolvendo os vereadores visa demonstrar a autonomia dos secretários para o atendimento às reivindicações e para dar uma resposta à população de todos aqueles anseios que eles solicitam à casa legislativa e ao poder executivo”, destacou Adriano Alvarenga.

Os membros do primeiro escalão são: de Administração, José Constantino Filho (Coronel); de Governo, Ronildo Valentin; de Obras, Serviços Urbanos e Meio Ambiente, Edwar Garzon e de Saúde, Ernani Duque, que já vinham atuando nas pastas.

Também foram anunciados durante a solenidade os titulares da Secretaria de Planejamento, Ronan Delfim Machado, empresário e ex-presidente da Associação Comercial de Timóteo; o Administrador e Pastor Paulo Enrique Sinoti, que assume a Secretaria de Assistência Social; da Fazenda, o empresário Délio Geraldo Bicalho; da Educação, a especialista em administração pública e servidora Adriane Ferreira: Eduardo Carvalho na Procuradoria Geral do Município e Maria Lucia que será mantida na Controladoria Interna.

“A escolha dos nomes para o secretariado buscou valorizar pessoas técnicas e capacitadas para a área de atuação e com conduta ilibada para ficar à frente das pastas”, afirmou o prefeito Adriano Alvarenga. “Assim nós vamos gerir o nosso município, preparados para poder dar uma resposta à nossa população, com muita responsabilidade”, completou.

PORTA SECRETA

Durante a solenidade de posse dos secretários, foi anunciado o fechamento e o lacre da chamada porta secreta, que dá acesso direto do gabinete do prefeito para a garagem do Paço Municipal, sem passar pela recepção. “Nós temos que tratar com transparência a população, poder olhar no olho de cada um. Essa porta secreta, usada como alternativa pelos gestores que por aqui passaram, sempre foi motivo de chacota e de desprezo da população”, afirmou. Portanto nós fechamos e lacramos esta porta secreta pois sabemos que temos que entrar pela porta da frente e sair pela porta da frente e assim será o nosso governo, o tempo que for”, completou Adriano Alvarenga.