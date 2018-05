PREFEITURA DE IPATINGA DEFINE INTERVENÇÕES NA BR-381

Em atendimento a uma antiga demanda da população, o prefeito de Ipatinga, Nardyello Rocha, avaliou com o corpo técnico da Administração municipal, nos últimos dias, soluções para o crônico problema de congestionamento do trânsito na BR-381 (avenida Pedro Linhares), nas proximidades da Estação Ferroviária Intendente Câmara. Importantes medidas corretivas definidas para o local foram anunciadas na última sexta-feira (11), após uma avaliação, inclusive com a presença de representante do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

As mudanças têm por objetivo garantir a segurança de pedestres, sobretudo passageiros de trens e acompanhantes, além de melhorar a fluidez do tráfego, que fica extremamente comprometida em determinados horários. O trecho é utilizado por grande número de veículos principalmente no final da tarde, quando muitos se deslocam em todas as direções, ao final das jornadas normais de trabalho, e este é o momento que o problema ganha mais visibilidade.

Acompanhado dos secretários de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), Gilmar Luciano Alves, e de Obras Públicas (Semop), Eduardo Villani de Carvalho, além de técnicos das duas pastas, o prefeito realizou duas visitas ao local nesta semana. A primeira delas foi na tarde da quinta-feira (10) e a segunda ocorreu na manhã da sexta (11). Desta vez, um técnico do DNIT e representantes da companhia Vale também estiveram presentes, além dos vereadores Adiel Oliveira e Paulo César dos Reis.

Já foi elaborado um estudo sobre o assunto e um projeto com as alterações previstas foi protocolado na última sexta-feira, na sede do DNIT, que já acenou positivamente pela execução das intervenções. As obras serão iniciadas imediatamente após a aprovação das intervenções, como adiantou o Executivo, acrescentando ainda que serão utilizados recursos, maquinário e servidores da Prefeitura de Ipatinga.

ALTERAÇÕES PREVISTAS

Conforme o projeto elaborado, será fechado o retorno na pista Iguaçu-Horto, no sentido Centro, em frente à saída do bairro Ferroviários. Em frente ao ponto de ônibus da Estação Ferroviária será instalado um semáforo com botoeira para a passagem de pedestres e passageiros dos trens da Estrada de Ferro Vitória-Minas.

A previsão é que o fluxo de veículos seja contínuo no sentido Shopping do Vale do Aço-Centro de Ipatinga, já que o semáforo somente será fechado quando a botoeira for acionada. Com essa intervenção, devem ser minimizados os engarrafamentos nos horários de rush.

O retorno localizado em frente ao acesso ao Escritório Central da Usiminas e à Regional da Fiemg (Federação das Indústrias de Minas Gerais) continua aberto. Também será criada uma rota alternativa com a reabertura de uma rua que existe atrás do antigo Century Hotel. Ela facilitará o acesso ao bairro Ferroviários e terá ainda uma ciclovia.