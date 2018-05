PREFEITURA DE IPATINGA FAZ HOMENAGEM ÀS MÃES

Através das secretarias municipais de Educação (SME) e de Cultura, Esporte e Lazer (Semcel), a Prefeitura de Ipatinga realizou no início da tarde desta sexta-feira (11), no seu hall de entrada, uma concorrida homenagem musical às mães, prestigiada por inúmeras servidoras e frequentadores do prédio público. Foram executados vários números instrumentais clássicos e populares pela orquestra de cordas do Projeto E. M. Cantar, numa agradável combinação de sons de violinos, violoncelos, violas de arco, piano elétrico e baixo acústico.

O evento contou por alguns minutos com a presença do prefeito Nardyello Rocha, acompanhado da secretária Eva Sônia Rodrigues (Educação) e do secretário Carlos Oliveira (Semcel), com cumprimentos às homenageadas.

As apresentações musicais foram intercaladas por poemas alusivos ao Dia da Mães, declamados por alunos da Escola municipal Levindo Mariano, do bairro Bom Jardim. Um dos alunos formados pela escola teve a oportunidade de reger a orquestra num dos números executados.

O projeto E. M. Cantar já trabalha com mais de 1.600 alunos e a expectativa é que este número seja elevado a 1.800 ainda este ano. Também foi anunciado na ocasião a abertura de 50 vagas para inscrição de pessoas de todas as idades, mesmo não sendo estudantes da rede. Na faixa de 9 a 14 anos, os estudantes atendidos estão matriculados em 22 escolas da rede municipal, e as aulas funcionam como parte das atividades do desenvolvimento do programa Escola em Tempo Integral.

A partir deste ano, todas as escolas que contam com turmas de Educação Infantil (32) também têm musicalização para os alunos de quatro e cinco anos, introduzida de forma lúdica, com objetivo de preparar os estudantes para a alfabetização.