PREFEITURA DE IPATINGA INICIA MUDANÇAS NA BR-381 NA QUINTA-FEIRA

A prefeitura de Ipatinga recebeu sinal verde da direção do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit), para executar as intervenções visando melhorar e disciplinar o tráfego de veículos e pedestres na avenida Pedro Linhares Gomes, trecho urbano da BR-381, nas proximidades da Estação Ferroviária Intendente Câmara. As obras tem previsão para começarem já na próxima quinta-feira (24).

A aprovação do projeto apresentado pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), aconteceu na manhã dessa segunda-feira (21), na sede do Dnit, em Belo Horizonte.

No local um reordenamento viário, irá impedir a transposição e cruzamento da BR-381 evitando assim riscos de acidentes. Conforme o projeto elaborado, será fechado o retorno na pista Iguaçu-Horto, no sentido Centro, em frente à saída do bairro Ferroviário.

Já em frente ao ponto de ônibus da Estação Ferroviária, será instalado um semáforo com botoeira para a passagem de pedestres e passageiros dos trens da Estrada de Ferro Vitória-Minas.

A previsão é que o fluxo de veículos seja contínuo no sentido Shopping do Vale do Aço-Centro de Ipatinga, já que o semáforo somente será fechado quando a botoeira for acionada. Com essa intervenção, devem ser minimizados os engarrafamentos nos horários de maior movimento. O retorno localizado em frente ao acesso ao Escritório Central da Usiminas continua aberto.